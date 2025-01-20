Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Растения, устойчивые к тени: идеальные соседи для сосен и елей
Как выбрать шторы для кухни: секреты удобства и стиля
Можно ли давать собакам молоко: вся правда о лактозе
Творожная запеканка как в детском саду: простой рецепт идеального завтрака или ужина
Где российские знаменитости провели зимний отпуск
Себорея или перхоть: как различить и не навредить коже
Певица Жасмин показала сына и дочку в уютной обстановке у камина
Microsoft анонсировала бесплатное обновление Windows 11 для всех пользователей
Как правильно наносить косметику, чтобы не растягивать кожу?

Как светомаскировка фар спасает вас на дороге: военные технологии в городе

1:30
Авто

Светомаскировка фар — это не просто модный тренд, а важный элемент безопасности на дороге. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые автомобили оборудованы специальными покрытиями на фарах? Основная причина заключается в улучшении видимости и снижении отражения света от воды и снега.

ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ксеноновые фары автомобиля

Светомаскировка помогает уменьшить яркость светового потока, что особенно актуально в условиях сильного дождя или снега. Водителям становится легче видеть дорожные знаки и разметку, а также лучше заметить пешеходов. На некоторых автомобилях эта технология активно используется в дождливую погоду, но не все знают, что это также защищает фары от повреждений.

Важным аспектом светомаскировки является её применение в военной сфере. Военные транспортные средства часто оснащаются специальными покрытиями, которые позволяют скрыть их на фоне окружающей среды. Это значительно усложняет задачу обнаружения техники противником. Так, светомаскировка фары используется для повышения скрытности.

Однако стоит помнить, что не все фары могут быть покрыты этой защитой. Некоторые материалы могут ухудшить качество света, поэтому важно выбирать только проверенные решения. В конечном итоге, светомаскировка фары — это полезное дополнение, которое помогает сохранить видимость и безопасность на дороге.

Уточнения

Фа́ра (по названию греческого острова «Фарос», знаменитого в древности своим маяком) — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Садоводство, цветоводство
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным Аудио 
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Недвижимость
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Превратится в несъедобную массу! Никогда не храните мёд в этом месте
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Последние материалы
Пингвины тоже могут развестись
Почему немеют руки и ноги: причины которые вызывают потерю чувствительности
Туристка из России осталась разочарованной отдыхом в Абхазии
Петунии: как сделать посадку простым и удобным процессом
Сохранение чеснока на весь год: простые и безопасные способы
Узнайте, зачем дальнобойщики вешают бутылки на колёса
Секреты хранения корма: как избежать отравления питомца
Модные правила по сочетанию разных металлов в украшениях
Александр Васильев похвастался своим особняком в Литве
Осторожно, опасные сочетания: какие традиционные комбинации продуктов не стоит есть вместе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.