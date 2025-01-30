Покрышки, как новые: простой способ сделать чернитель дома

Ваш автомобиль может выглядеть идеально, но тусклые покрышки портят общее впечатление. Чернитель шин — простой способ вернуть колёсам презентабельный вид. Однако не все знают, что такое средство легко приготовить самостоятельно.
Чернитель создаёт эффект новизны, делая поверхность шин чёрной и блестящей. Но его функции не ограничиваются только внешним видом. Средство защищает резину от воздействия ультрафиолета, предотвращает растрескивание и продлевает срок службы покрышек.
Не обязательно покупать дорогие составы — их аналоги легко сделать дома. Вот два простых рецепта:
Главный плюс самодельного чернителя — это экономия. Кроме того, вы всегда будете уверены в составе и его безопасности для шин.
Покрышка — внешняя часть камерной шины транспортного средства.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!