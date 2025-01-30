Покрышки, как новые: простой способ сделать чернитель дома

Ваш автомобиль может выглядеть идеально, но тусклые покрышки портят общее впечатление. Чернитель шин — простой способ вернуть колёсам презентабельный вид. Однако не все знают, что такое средство легко приготовить самостоятельно.

Фото: Freepik by fxquadro Склад автомобильных шин

Для чего нужен чернитель шин

Чернитель создаёт эффект новизны, делая поверхность шин чёрной и блестящей. Но его функции не ограничиваются только внешним видом. Средство защищает резину от воздействия ультрафиолета, предотвращает растрескивание и продлевает срок службы покрышек.

Как приготовить чернитель своими руками

Не обязательно покупать дорогие составы — их аналоги легко сделать дома. Вот два простых рецепта:

Рецепт с глицерином

Смешайте 1 часть глицерина с 2 частями воды.

Перелейте раствор в пульверизатор.

Нанесите состав на шины, оставьте на 10 минут, затем протрите сухой тканью.

Рецепт с силиконовым маслом

Купите силиконовое масло в автомобильном магазине.

Разбавьте его водой в пропорции 1:1.

Используйте для обработки покрышек, как и в первом рецепте.

Важные советы

Перед нанесением чернителя шины нужно тщательно очистить от грязи.

Не допускайте попадания средства на протектор — это может снизить сцепление с дорогой.

После обработки проверьте, чтобы колёса были полностью сухими перед началом движения.

Преимущества домашнего средства

Главный плюс самодельного чернителя — это экономия. Кроме того, вы всегда будете уверены в составе и его безопасности для шин.

Уточнения

Покрышка — внешняя часть камерной шины транспортного средства.

