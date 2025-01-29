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Как убрать битум с машины без вреда для кузова

1:52
Авто

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с проблемой битумных пятен на кузове автомобиля. Они появляются после поездок по свежеуложенному асфальту и кажутся почти неубираемыми. Но не стоит отчаиваться — есть несколько проверенных способов, которые помогут вернуть блеск вашему авто.

Полировка авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Полировка авто

Почему битум так сложно удалить

Битумные пятна — это смоляные вещества, которые быстро проникают в лакокрасочное покрытие. Они не только портят внешний вид машины, но и могут повредить лак, если вовремя их не удалить. Обычная вода и мыло здесь бессильны, поэтому приходится искать более эффективные методы.

Три надёжных народных средства

  • Растительное масло. Нанесите масло на пятно и оставьте на 10-15 минут. Битум размягчится, после чего его можно будет аккуратно стереть мягкой тканью.
  • Уайт-спирит. Эффективный растворитель, который легко справляется с такими загрязнениями. Смочите ткань в уайт-спирите и осторожно протрите пятно. Главное — не давите, чтобы не поцарапать кузов.
  • Керосин. Ещё одно мощное средство, доступное в любом хозяйственном магазине. Оно растворяет битум за считаные минуты. После использования обязательно промойте обработанное место мыльной водой.

Как защитить кузов

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, можно использовать специальные восковые покрытия или нанести защитную плёнку. Они помогут минимизировать контакт с битумом и другими агрессивными веществами.

Предупреждение

Перед применением любого из этих средств обязательно проверьте их на небольшом участке кузова, чтобы избежать повреждений. Также не забывайте про индивидуальную защиту: работайте в перчатках и проветриваемом помещении.

Уточнения

Би́тумы (от лат. bitūmen — горная смола, «асфальтовый») — продукт выветривания нефти.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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