Как убрать битум с машины без вреда для кузова

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с проблемой битумных пятен на кузове автомобиля. Они появляются после поездок по свежеуложенному асфальту и кажутся почти неубираемыми. Но не стоит отчаиваться — есть несколько проверенных способов, которые помогут вернуть блеск вашему авто.
Битумные пятна — это смоляные вещества, которые быстро проникают в лакокрасочное покрытие. Они не только портят внешний вид машины, но и могут повредить лак, если вовремя их не удалить. Обычная вода и мыло здесь бессильны, поэтому приходится искать более эффективные методы.
Чтобы избежать подобных проблем в будущем, можно использовать специальные восковые покрытия или нанести защитную плёнку. Они помогут минимизировать контакт с битумом и другими агрессивными веществами.
Перед применением любого из этих средств обязательно проверьте их на небольшом участке кузова, чтобы избежать повреждений. Также не забывайте про индивидуальную защиту: работайте в перчатках и проветриваемом помещении.
Би́тумы (от лат. bitūmen — горная смола, «асфальтовый») — продукт выветривания нефти.
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