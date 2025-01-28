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Рискованный эксперимент водителей: чем опасно выключение мотора в движении

1:50
Авто

Многие водители задавались вопросом: что произойдет, если выключить двигатель на ходу? Ситуация, конечно, кажется необычной, но её последствия могут быть весьма серьёзными.

Спидометр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Спидометр

Почему это опасно

  • Во-первых, выключение двигателя на скорости приводит к тому, что теряется усиление руля и тормозов. Без работающего двигателя гидроусилитель перестает функционировать, и поворот руля требует значительно больше усилий. То же самое касается тормозной системы: она может утратить эффективность после нескольких нажатий на педаль.
  • Во-вторых, отключение двигателя на ходу может стать причиной блокировки рулевого управления. Современные автомобили оснащены замком рулевого колеса, который активируется при выключении зажигания. Если это произойдет во время движения, автомобиль станет практически неуправляемым.

Влияет ли это на коробку передач

Для автомобилей с автоматической коробкой передач выключение двигателя на скорости также может быть губительным. В таких машинах коробка может получить серьезные повреждения из-за потери смазки, которая циркулирует только при работающем двигателе.

А как насчет экономии топлива

Некоторые считают, что выключение двигателя на ходу помогает экономить бензин. Однако на практике это не только бесполезно, но и опасно. Большинство современных автомобилей оснащены системой, которая автоматически снижает расход топлива при сбросе газа, не требуя выключения двигателя.

Выключение двигателя на ходу — это риск, который не стоит экономии или любопытства. Даже одна ошибка может привести к потере контроля над автомобилем, повреждению важных систем и созданию аварийной ситуации.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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