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Рассказываем, как продлить жизнь пластиковых деталей в салоне автомобиля

Авто

Пластиковые детали в салоне автомобиля быстро теряют свой первоначальный вид. Пыль, грязь, жирные отпечатки и даже ультрафиолет наносят им вред. Однако поддерживать чистоту и сохранять презентабельный вид не так сложно, как кажется.

салон автомобиля
Фото: Freepik by senivpetro
салон автомобиля

Как правильно чистить пластик

  • Выбор средства. Обычные бытовые чистящие средства для ухода за салоном не подойдут — они могут повредить поверхность. Лучше использовать специализированные составы для пластика. Они бережно очищают и не оставляют разводов.
  • Мягкие материалы. Не используйте грубые губки или щётки. Они могут оставить царапины. Вместо этого выберите мягкую микрофибровую ткань.
  • Очистка от пыли. Перед влажной уборкой уберите пыль сухой салфеткой или специальной антистатической щёткой. Это предотвратит появление разводов.
  • Равномерное нанесение. Распределяйте средство для очистки по поверхности равномерно, избегая чрезмерного количества.

Профилактика загрязнений

Чтобы пластик оставался чистым дольше:

  • Регулярно удаляйте пыль.
  • Используйте солнцезащитные шторки, чтобы избежать выцветания материала.
  • Наносите защитные составы, которые создают барьер для загрязнений и придают пластику блеск.

Чего не стоит делать

  • Не применяйте агрессивные составы, содержащие спирт или растворители. Они могут разрушить структуру пластика.
  • Не забывайте про вентиляционные отверстия — они собирают много пыли и требуют тщательной очистки.

Простые шаги помогут продлить срок службы пластиковых элементов салона и сохранить их привлекательный вид.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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