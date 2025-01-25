Отстреливает пистолет на заправке? Разбираемся в причинах и решениях

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Вы когда-нибудь замечали, что пистолет на автозаправке неожиданно отключается или "отстреливает", даже если бак ещё не заполнен? Этот эффект может сбить с толку, но на самом деле всё объясняется конструкцией и работой топливораздаточного устройства.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заправляет машину

Как работает пистолет на заправке

Топливораздаточные пистолеты оснащены механизмом автоматического отключения, который предотвращает перелив бензина. Секрет кроется в небольшом отверстии в конце носика пистолета. Оно связано с вакуумной системой, реагирующей на изменение давления.

Когда бензин начинает подниматься в баке и достигает носика пистолета, отверстие перекрывается. Это вызывает падение давления в вакуумной системе, что приводит к срабатыванию клапана и остановке подачи топлива.

Почему пистолет "выстреливает" раньше времени

Существуют несколько причин, по которым механизм может сработать до полного заполнения бака:

Особенности конструкции бензобака. У некоторых автомобилей изогнутая форма горловины или защитные сетки мешают свободному поступлению топлива, что вызывает преждевременное срабатывание системы.

Слишком высокая скорость подачи топлива. Если заправка идёт на максимальной скорости, поток бензина создаёт брызги и турбулентность, обманывая механизм отключения.

Наличие воздуха в баке. Попадание воздуха при заправке может изменять давление и вызывать остановку подачи.

Что делать, если пистолет постоянно отключается

Чтобы избежать неудобств:

Попробуйте слегка изменить положение пистолета в горловине.

Уменьшите скорость подачи топлива, выбрав средний режим заправки.

Убедитесь, что топливный бак не имеет повреждений, которые могут нарушать работу системы.

Теперь вы знаете, почему пистолет "выстреливает", и сможете справиться с этим без лишних проблем.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

