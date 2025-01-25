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Отстреливает пистолет на заправке? Разбираемся в причинах и решениях

2:00
Авто

Вы когда-нибудь замечали, что пистолет на автозаправке неожиданно отключается или "отстреливает", даже если бак ещё не заполнен? Этот эффект может сбить с толку, но на самом деле всё объясняется конструкцией и работой топливораздаточного устройства.

Женщина заправляет машину
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина заправляет машину

Как работает пистолет на заправке

Топливораздаточные пистолеты оснащены механизмом автоматического отключения, который предотвращает перелив бензина. Секрет кроется в небольшом отверстии в конце носика пистолета. Оно связано с вакуумной системой, реагирующей на изменение давления.

Когда бензин начинает подниматься в баке и достигает носика пистолета, отверстие перекрывается. Это вызывает падение давления в вакуумной системе, что приводит к срабатыванию клапана и остановке подачи топлива.

Почему пистолет "выстреливает" раньше времени

Существуют несколько причин, по которым механизм может сработать до полного заполнения бака:

  • Особенности конструкции бензобака. У некоторых автомобилей изогнутая форма горловины или защитные сетки мешают свободному поступлению топлива, что вызывает преждевременное срабатывание системы.
  • Слишком высокая скорость подачи топлива. Если заправка идёт на максимальной скорости, поток бензина создаёт брызги и турбулентность, обманывая механизм отключения.
  • Наличие воздуха в баке. Попадание воздуха при заправке может изменять давление и вызывать остановку подачи.

Что делать, если пистолет постоянно отключается

Чтобы избежать неудобств:

  • Попробуйте слегка изменить положение пистолета в горловине.
  • Уменьшите скорость подачи топлива, выбрав средний режим заправки.
  • Убедитесь, что топливный бак не имеет повреждений, которые могут нарушать работу системы.

Теперь вы знаете, почему пистолет "выстреливает", и сможете справиться с этим без лишних проблем.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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