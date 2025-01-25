Отстреливает пистолет на заправке? Разбираемся в причинах и решениях

Вы когда-нибудь замечали, что пистолет на автозаправке неожиданно отключается или "отстреливает", даже если бак ещё не заполнен? Этот эффект может сбить с толку, но на самом деле всё объясняется конструкцией и работой топливораздаточного устройства.
Топливораздаточные пистолеты оснащены механизмом автоматического отключения, который предотвращает перелив бензина. Секрет кроется в небольшом отверстии в конце носика пистолета. Оно связано с вакуумной системой, реагирующей на изменение давления.
Когда бензин начинает подниматься в баке и достигает носика пистолета, отверстие перекрывается. Это вызывает падение давления в вакуумной системе, что приводит к срабатыванию клапана и остановке подачи топлива.
Существуют несколько причин, по которым механизм может сработать до полного заполнения бака:
Чтобы избежать неудобств:
Теперь вы знаете, почему пистолет "выстреливает", и сможете справиться с этим без лишних проблем.
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.