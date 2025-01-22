Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удобные кухонные аксессуары: новинки, которые делают жизнь проще
Как оживить растение, если листья пожелтели
3 типа людей, вызывающих настороженность у собак
Когда дешевле всего бронировать туры за границу
Полезный обед за полчаса: рецепт, который понравится всем
Похудеть без страха вернуть вес: 10 секретов, которые работают
Почему собаки не любят, когда их гладят по голове
Эти простые упражнения укрепят здоровье мужчин и повысят тестостерон
Проблема вредителей малины: что нужно знать о малинных червях

Как касторовое масло помогало автомобилям выживать в холоде

1:30
Авто

Вы знали, что в Советском Союзе касторовое масло использовалось в автомобилях? Этот необычный факт вызывает интерес, ведь применение масла далеко не всегда было связано с его привычным использованием в медицине и косметологии. Но для чего именно оно использовалось в автомобилях?

Автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Автомобиль

Касторовое масло обладает уникальными свойствами. Оно не замерзает даже в самых холодных условиях, что делало его идеальным для смазки двигателей в суровых зимах. Этот фактор был особенно важен в условиях советского автопрома, где автомобильные технологии часто оставляли желать лучшего.

Однако использование касторового масла в автомобилях имело свои нюансы. Многие автомобилисты сталкивались с тем, что масло быстро окислялось и образовывало осадок. Поэтому необходимость частой замены масла становилась настоящей проблемой. Несмотря на это, касторовое масло все же использовалось как временное решение, когда другие смазочные материалы были недоступны.

На протяжении времени привычка заливать касторовое масло в автомобили постепенно исчезла. С появлением новых технологий и современных смазок его использование стало нецелесообразным. Однако история с касторовым маслом остается интересным свидетельством о том, как люди адаптировались к условиям своего времени, искали альтернативы и находили способы решать проблемы.

Уточнения

Касто́ровое маслокасто́рка», масло клещевины, лат. Оleum Ricini) — растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная, смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде
Наука и техника
Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде Аудио 
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела
Красота и стиль
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела Аудио 
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Новости спорта
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут Аудио 
Популярное
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака

Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.

Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей
Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей
Последние материалы
Как оживить растение, если листья пожелтели
3 типа людей, вызывающих настороженность у собак
Когда дешевле всего бронировать туры за границу
Полезный обед за полчаса: рецепт, который понравится всем
Похудеть без страха вернуть вес: 10 секретов, которые работают
Как касторовое масло помогало автомобилям выживать в холоде
Почему собаки не любят, когда их гладят по голове
Эти простые упражнения укрепят здоровье мужчин и повысят тестостерон
Проблема вредителей малины: что нужно знать о малинных червях
Охлобыстин объяснил, почему считает Дональда Трампа крутым чуваком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.