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Подрезали на трассе? Важные советы, которые помогут сохранить спокойствие

1:51
Авто

Зимой, когда снег и лед покрывают дороги, важно знать, как безопасно вести себя за рулем. Представьте, вы попали в ситуацию, когда вас подрезает другой автомобиль, и вы оказались на обочине. Как действовать в таком случае?

Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Во-первых, если вы оказались в затруднительном положении, не паникуйте. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь оценить обстановку. Важно сразу включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других водителей о вашей проблеме. Убедитесь, что вы находитесь в безопасном месте. Если возможно, покиньте машину и переместитесь на расстояние от дороги.

При выходе из автомобиля всегда помните о безопасности. Обходите свою машину с той стороны, которая выглядит более безопасной. Если вы находитесь на шоссе, следует обратить внимание на приближающиеся автомобили и держаться подальше от проезжей части. Если вам нужно вызвать помощь, сделайте это по мобильному телефону или попросите о помощи прохожих.

В экстренных ситуациях полезно знать несколько приемов. Например, если вы видите, что ваши шины заблокированы снегом, постарайтесь освободить их, используя подручные средства. Песок или соль могут помочь увеличить сцепление колес с дорогой. Если ваш автомобиль застрял, попробуйте аккуратно прокачать газ, чтобы освободиться, но будьте осторожны, чтобы не углубить проблему.

Важно помнить, что безопасное вождение зимой начинается с подготовки. Проверьте свою машину перед поездкой: состояние шин, уровень топлива и наличие необходимых инструментов. Всегда имейте при себе элементы первой помощи и теплую одежду на случай, если вам придется ожидать помощь.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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