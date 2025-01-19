Как правильно отрегулировать зеркала, чтобы избежать аварий

Регулировка зеркал — важный этап подготовки автомобиля к поездке, который может значительно повысить безопасность на дороге. Многие водители недооценивают этот процесс, а зря. Правильное положение зеркал помогает лучше видеть окружающее пространство и предотвращает опасные ситуации.
Чтобы правильно отрегулировать боковые зеркала, выполните следующие действия:
После того как вы отрегулировали зеркала, проведите тест-драйв. Попробуйте поменять полосу движения, чтобы убедиться, что у вас есть полный обзор на окружающую обстановку. Если вы заметили мертвые зоны, возможно, стоит внести коррективы в настройку зеркал.
Интересный факт: правильная настройка зеркал не только улучшает видимость, но и позволяет водителю меньше отвлекаться от дороги, что значительно снижает вероятность ДТП.
Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).
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