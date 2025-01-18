Эти простые советы помогут продлить жизнь вашему аккумулятору

Вы когда-нибудь задумывались, как долго служит аккумулятор вашего автомобиля? Правильная зарядка — это не просто вопрос удобства, но и важный аспект, влияющий на долговечность батареи. Если вы хотите избежать ненужных затрат на замену, следуйте нашим рекомендациям.
Перед началом зарядки убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты: зарядное устройство, защитные перчатки и очки. Также стоит проверить аккумулятор на наличие повреждений. Если есть следы коррозии, их нужно удалить.
После завершения зарядки отключите устройство, начиная с отрицательной клеммы. Убедитесь, что аккумулятор полностью остыл, прежде чем устанавливать его обратно в автомобиль.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.