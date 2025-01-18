Полный привод на автомате: выбираем режим как профессионал

Автомобили с автоматической коробкой передач и полным приводом предлагают множество режимов, которые могут сбить с толку даже опытных водителей. Знали ли вы, что правильный выбор режима может значительно повысить безопасность и комфорт в поездке?
Разные режимы полного привода предназначены для различных условий. Например, режим "Авто" автоматически распределяет мощность между передними и задними колесами в зависимости от состояния дороги. Это идеальный вариант для повседневной езды.
Для сложных условий, таких как глубокий снег или грязь, подойдет режим "4WD Low". Он обеспечивает максимальное сцепление и мощность. Этот режим полезен, когда необходимо преодолеть крутые подъемы или тяжелые участки. Однако не забывайте: использование этого режима на твердых покрытиях может повредить трансмиссию.
Переключение режимов необходимо выполнять, когда автомобиль полностью остановился. Если вы находитесь в движении, это может повредить коробку передач. Также учитывайте, что не всегда необходимо включать полный привод. В большинстве случаев достаточно обычного режима, особенно на сухом асфальте.
Перед началом движения ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю. Каждый производитель предлагает свои рекомендации по использованию полного привода. Также не забывайте проверять уровень масла в трансмиссии и следить за состоянием колес.
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.