Полный привод на автомате: выбираем режим как профессионал

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Авто

Автомобили с автоматической коробкой передач и полным приводом предлагают множество режимов, которые могут сбить с толку даже опытных водителей. Знали ли вы, что правильный выбор режима может значительно повысить безопасность и комфорт в поездке?

автоматическая коробка передач
Фото: openverse by Jhcbs1019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автоматическая коробка передач

Зачем нужны разные режимы

Разные режимы полного привода предназначены для различных условий. Например, режим "Авто" автоматически распределяет мощность между передними и задними колесами в зависимости от состояния дороги. Это идеальный вариант для повседневной езды.

Режимы для сложных условий

Для сложных условий, таких как глубокий снег или грязь, подойдет режим "4WD Low". Он обеспечивает максимальное сцепление и мощность. Этот режим полезен, когда необходимо преодолеть крутые подъемы или тяжелые участки. Однако не забывайте: использование этого режима на твердых покрытиях может повредить трансмиссию.

Когда переключать режимы

Переключение режимов необходимо выполнять, когда автомобиль полностью остановился. Если вы находитесь в движении, это может повредить коробку передач. Также учитывайте, что не всегда необходимо включать полный привод. В большинстве случаев достаточно обычного режима, особенно на сухом асфальте.

Общие рекомендации

Перед началом движения ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю. Каждый производитель предлагает свои рекомендации по использованию полного привода. Также не забывайте проверять уровень масла в трансмиссии и следить за состоянием колес.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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