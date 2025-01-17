Уменьшаем риски на дороге: как сохранить контроль над автомобилем в дождь

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Каждый водитель знает, что дождь может сильно повлиять на безопасность поездки. Но как же обеспечить максимальную безопасность в такую погоду?

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид с лобового стекла

Подготовка к поездке

Перед тем как выехать, убедитесь, что ваши стеклоочистители в хорошем состоянии. Рабочие щетки помогут лучше видеть в условиях сильного дождя. Также проверьте состояние шин: их протектор должен быть глубоким, чтобы эффективно отводить воду. Если глубина протектора меньше 1.6 мм, то лучше задуматься о замене.

Скорость и дистанция

В дождь скорость нужно уменьшить. Это позволит лучше контролировать машину на мокрой дороге. Увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля. В условиях плохой видимости и скользкой дороги тормозной путь значительно увеличивается.

Техника управления

При вождении в дождь избегайте резких маневров. Плавно поворачивайте и тормозите. Если вы почувствовали, что колеса скользят, не паникуйте — аккуратно отпустите газ и не поворачивайте рулем резко. Это поможет избежать аквапланирования.

Использование фар

В условиях дождя важно включить фары, чтобы улучшить видимость. Даже в дневное время фары помогут другим водителям заметить вас. В дождливую погоду видимость часто ухудшается, и фары становятся важным элементом безопасности.

Избегание луж

Если это возможно, старайтесь избегать больших луж. В них может скрываться глубина, которую трудно определить, и они могут привести к аквапланированию. Кроме того, вы можете повредить подвеску, если попадете в глубокую лужу.

Следуя этим простым советам, вы сможете повысить безопасность своих поездок в дождливую погоду и избежать неприятных ситуаций на дороге.

Уточнения

До́ждь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.

