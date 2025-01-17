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Секреты безопасной парковки, о которых не говорят в автошколе

1:39
Авто

Вы заметили, как некоторые водители при парковке выворaчивают колеса? Это распространенная практика, которая вызывает много вопросов. Зачем это делать и каковы преимущества и недостатки?

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Преимущества выворота колес

Выворот колес при парковке может улучшить безопасность. Это позволяет предотвратить движение автомобиля, если ручной тормоз не сработает. Кроме того, такой способ помогает защитить колеса от повреждений, особенно на уклонных поверхностях. Также это может помешать угонщикам легко выкатить автомобиль.

Недостатки выворота колес

Тем не менее, есть и негативные моменты. Выворот колес может увеличить износ шин, особенно если вы часто паркуете на одном и том же месте. Кроме того, такая манера парковки может вызвать неудобства для других водителей, особенно на узких парковках. Иногда это приводит к повреждению кузова, если не удастся правильно рассчитать угол.

Рекомендации по парковке

  • Выбирайте правильный угол. Если вы решили вывернуть колеса, убедитесь, что это не мешает другим автомобилям.
  • Регулярно проверяйте состояние шин. Износ резины может негативно сказаться на управляемости.
  • Помните о безопасности. Если ваш автомобиль на уклоне, выворот колес может быть полезен, но не забудьте также включить ручной тормоз.
  • В конечном счете, выворот колес — это вопрос личных предпочтений. Оцените плюсы и минусы и выбирайте тот способ парковки, который лучше подходит вам.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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