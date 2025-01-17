Секреты безопасной парковки, о которых не говорят в автошколе

Вы заметили, как некоторые водители при парковке выворaчивают колеса? Это распространенная практика, которая вызывает много вопросов. Зачем это делать и каковы преимущества и недостатки?
Выворот колес при парковке может улучшить безопасность. Это позволяет предотвратить движение автомобиля, если ручной тормоз не сработает. Кроме того, такой способ помогает защитить колеса от повреждений, особенно на уклонных поверхностях. Также это может помешать угонщикам легко выкатить автомобиль.
Тем не менее, есть и негативные моменты. Выворот колес может увеличить износ шин, особенно если вы часто паркуете на одном и том же месте. Кроме того, такая манера парковки может вызвать неудобства для других водителей, особенно на узких парковках. Иногда это приводит к повреждению кузова, если не удастся правильно рассчитать угол.
Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.
Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.