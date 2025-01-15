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Прикуривание автомобиля: мифы и реальность, которые стоит знать

1:53
Авто

Застрять с разряженным аккумулятором — это неприятная ситуация, знакомая многим автомобилистам. Знать, как правильно прикурить автомобиль, может спасти вас в таких случаях. Давайте разберемся, что нужно делать и какие меры предосторожности соблюдать.

Прикуривание автомобиля
Фото: Freepik by jcomp
Прикуривание автомобиля

Подготовка

Перед тем, как начинать, убедитесь, что оба автомобиля находятся на стоянке и выключены. Никакого контакта между автомобилями не должно быть. Если у вас есть возможность, лучше использовать провода с защитными наконечниками, чтобы избежать случайного короткого замыкания.

Шаги для прикуривания

  • Подключение проводов: сначала подключите красный провод к положительной клемме разряженного аккумулятора, а затем к положительной клемме заряженного.
  • Подключение черного провода: подключите один конец черного провода к отрицательной клемме заряженного аккумулятора, а другой — к непокрытой металлической поверхности на разряженном автомобиле. Это важно, так как соединение с клеммой может привести к искрам.
  • Запуск: заведите работающий автомобиль и дайте ему поработать несколько минут. Это поможет зарядить разряженный аккумулятор.
  • Запуск разряженного автомобиля: попробуйте завести автомобиль с разряженным аккумулятором. Если он не заводится с первого раза, подождите несколько минут и попробуйте снова.

После завершения

После успешного запуска отсоедините провода в обратном порядке, начиная с чЁрного провода, чтобы избежать искр. Затем закройте капоты обоих автомобилей и поблагодарите своего помощника за помощь.

Прикуривание автомобиля — это простой процесс, который не требует специальных навыков. Тем не менее, важно соблюдать осторожность и следовать инструкции, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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