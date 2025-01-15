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Запускаем двигатель в мороз: какие ошибки могут быть фатальными

1:42
Авто

Каждый автомобилист сталкивается с вопросом, при какой температуре стоит запускать двигатель. В холодное время года важно понимать, что низкие температуры могут значительно повлиять на работу автомобиля. Если двигатель не запускается, это может стать серьезной проблемой.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Рекомендации по запуску

По данным Госстандарта, запуск двигателя возможен при температуре до -25°C. Наиболее оптимальная температура для старта — от 0°C до -15°C. При более низких значениях рекомендуется принять дополнительные меры, чтобы избежать повреждения двигателя. Например, можно использовать специальное масло, которое обеспечивает лучшую смазку в мороз.

Что происходит при слишком низкой температуре

При запуске двигателя при сильном морозе масло становится более вязким, что затрудняет работу двигателя. В результате это может привести к повреждению стартеров и других элементов. Если у вас есть возможность, лучше дождаться более теплой погоды или воспользоваться подогревателями.

Общие рекомендации

Перед запуском важно провести несколько простых проверок. Убедитесь, что аккумулятор в хорошем состоянии — он должен быть заряжен и не иметь повреждений. Также проверьте состояние свечей зажигания и уровень масла. Если автомобиль долго стоял на морозе, дайте ему немного прогреться перед запуском.

Правильный подход к запуску двигателя в мороз — залог долгой и безаварийной работы автомобиля. Не игнорируйте советы и рекомендации, и ваш автомобиль будет служить вам верой и правдой.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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