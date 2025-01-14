Эти звуки подскажут, что с вашим автомобилем не так

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с настораживающими звуками, исходящими от автомобиля. Эти шумы могут многое рассказать о состоянии машины, и важно уметь их распознавать, чтобы избежать серьезных поломок. Не следует игнорировать такие звуки, поскольку они могут указывать на различные проблемы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сломанный автомобиль

Звуки и их значения

Скрип при торможении. Обычно указывает на износ тормозных колодок. Если вы слышите скрип, не дожидайтесь, пока колодки окончательно износится, и замените их.

Шум при поворотах. Если во время поворота слышен странный звук, это может означать проблемы с подвеской или рулевым управлением. Игнорирование этого симптома может привести к более серьезным повреждениям.

Гудение или свист. Звук, напоминающий гудение, может сигнализировать о неисправности в трансмиссии, тогда как свист может быть признаком недостатка смазки. В обоих случаях стоит обратиться к специалисту.

Постукивание или хлопки. Такие звуки могут указывать на повреждение двигателя или коробки передач. Если вы слышите подобные звуки, остановите машину и проверьте ее.

Когда обращаться к механикам

Если шумы не исчезают после диагностики, следует немедленно обратиться к специалисту. Не стоит затягивать с обращением в сервис, так как запущенные проблемы могут обернуться значительными затратами на ремонт. Лучше всего заранее позаботиться о техническом состоянии автомобиля, чтобы избежать неожиданных расходов.

Заботьтесь о своем автомобиле

Обращая внимание на необычные звуки, вы можете сохранить свою безопасность на дороге. Регулярная диагностика поможет выявить проблемы на ранних стадиях и продлить срок службы вашего автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

