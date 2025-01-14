Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какое растительное масло полезно для пожилых людей?
Есть на ночь и худеть возможно! Как лучше утолить голод перед сном?
Бесснежная зима: как сохранить влагу в почве
Мужчины, забудьте о залысинах! Какие напитки стоит ограничить, чтобы волосы не падали?
Шенген в эту страну будет проще всего получить в 2025 году
Как использовать соляные спреи для создания текстурных локонов без вреда для волос?
Мария Шукшина раскритиковала фильм Небриллиантовая рука
Как НАТО делает бизнес за счет мобилизованных украинцев?
Отпуск в Хургаде за 300 тыс. рублей стал для семьи из Перми сплошным разочарованием

Эти звуки подскажут, что с вашим автомобилем не так

1:57
Авто

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с настораживающими звуками, исходящими от автомобиля. Эти шумы могут многое рассказать о состоянии машины, и важно уметь их распознавать, чтобы избежать серьезных поломок. Не следует игнорировать такие звуки, поскольку они могут указывать на различные проблемы.

сломанный автомобиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сломанный автомобиль

Звуки и их значения

  • Скрип при торможении. Обычно указывает на износ тормозных колодок. Если вы слышите скрип, не дожидайтесь, пока колодки окончательно износится, и замените их.
  • Шум при поворотах. Если во время поворота слышен странный звук, это может означать проблемы с подвеской или рулевым управлением. Игнорирование этого симптома может привести к более серьезным повреждениям.
  • Гудение или свист. Звук, напоминающий гудение, может сигнализировать о неисправности в трансмиссии, тогда как свист может быть признаком недостатка смазки. В обоих случаях стоит обратиться к специалисту.
  • Постукивание или хлопки. Такие звуки могут указывать на повреждение двигателя или коробки передач. Если вы слышите подобные звуки, остановите машину и проверьте ее.

Когда обращаться к механикам

Если шумы не исчезают после диагностики, следует немедленно обратиться к специалисту. Не стоит затягивать с обращением в сервис, так как запущенные проблемы могут обернуться значительными затратами на ремонт. Лучше всего заранее позаботиться о техническом состоянии автомобиля, чтобы избежать неожиданных расходов.

Заботьтесь о своем автомобиле

Обращая внимание на необычные звуки, вы можете сохранить свою безопасность на дороге. Регулярная диагностика поможет выявить проблемы на ранних стадиях и продлить срок службы вашего автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Правда ТВ
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров Аудио 
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Еда и рецепты
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии Аудио 
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Какое растительное масло полезно для пожилых людей?
Есть на ночь и худеть возможно! Как лучше утолить голод перед сном?
Бесснежная зима: как сохранить влагу в почве
Эти звуки подскажут, что с вашим автомобилем не так
Мужчины, забудьте о залысинах! Какие напитки стоит ограничить, чтобы волосы не падали?
Шенген в эту страну будет проще всего получить в 2025 году
Как использовать соляные спреи для создания текстурных локонов без вреда для волос?
Мария Шукшина раскритиковала фильм Небриллиантовая рука
Как НАТО делает бизнес за счет мобилизованных украинцев?
Отпуск в Хургаде за 300 тыс. рублей стал для семьи из Перми сплошным разочарованием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.