Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ожидаем урожай: шаги к тому, чтобы груша плодоносила быстрее
Путешествие в Северную Корею через Приморье всё больше привлекает туристов из России
Как правильно выбрать столешницу? Это важно для интерьера кухни
Как приучить взрослого кота к лотку: 8 простых шагов для успеха
Борьба с сорняками: как справиться со снытью
Телевизор и игры: как ваши привычки разрушают мозг
Нужно ли стричь когти кошке: главные правила ухода за лапками
Роспотребнадзор проведёт внеплановые проверки в сети магазинов Светофор
1500 древних блоков: загадки Долинного храма Египта

Зима не повод для паники: как подготовить машину к морозам

2:03
Авто

С наступлением зимы забота о своём автомобиле становится особенно актуальной. Понимание, как подготовить машину к морозам, может спасти вас от неприятностей на дороге.

Машина, застрявшая в снегу
Фото: Freepik by gpointstudio
Машина, застрявшая в снегу

Проверка аккумулятора

Одним из первых шагов следует проверить аккумулятор. В зимние месяцы его эффективность снижается, поэтому убедитесь, что он в хорошем состоянии. Если аккумулятор старый, стоит подумать о его замене. Также полезно иметь в машине набор для запуска в случае, если аккумулятор всё же разрядится.

Зимняя резина — залог безопасности

Установка зимних шин — ещё один важный шаг. Зимняя резина обеспечит лучшее сцепление с дорогой, особенно на скользкой поверхности. Не забудьте проверить глубину протектора: её минимальное значение должно быть не менее 4 мм.

Антифриз и жидкости

Важно также следить за уровнем и состоянием охлаждающей жидкости. Антифриз должен быть в достаточном количестве и иметь необходимую морозостойкость. Также проверьте уровень масла и тормозной жидкости. Эти жидкости могут загустевать в мороз, поэтому их качество критически важно.

Система отопления

Проверка системы отопления не менее важна. Убедитесь, что печка работает исправно, а окна очищаются от конденсата. Замените фильтры в салоне, чтобы избежать неприятных запахов и обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

Световые приборы и стёкла

В холодное время года видимость существенно снижается, поэтому проверьте все световые приборы. Замените перегоревшие лампы и убедитесь, что фары отрегулированы правильно. Также не забудьте о чистке стёкол и замене дворников, если они изношены.

Подготовка автомобиля к зиме — это важный процесс, который поможет избежать неприятностей на дороге и сделает поездки более комфортными.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше
Красота и стиль
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше Аудио 
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Здоровье
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Последние материалы
Как правильно выбрать столешницу? Это важно для интерьера кухни
Как приучить взрослого кота к лотку: 8 простых шагов для успеха
Борьба с сорняками: как справиться со снытью
Телевизор и игры: как ваши привычки разрушают мозг
Нужно ли стричь когти кошке: главные правила ухода за лапками
Роспотребнадзор проведёт внеплановые проверки в сети магазинов Светофор
1500 древних блоков: загадки Долинного храма Египта
Эти хитрости помогут вашему автомобилю быстрее прогреться зимой
Прокачай все тело за 15 минут: тренировка с гирей 24 кг, которую можно выполнять дома и в зале
Эксперт высказался о снятии с рейса Хабиба Нурмагомедова в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.