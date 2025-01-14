Эти ошибки при буксировке электромобиля дорого обойдутся

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Миф о том, что электромобили нельзя буксировать, крепко укоренился в сознании водителей. Но действительно ли это так, и откуда пошло это заблуждение? Разберёмся, почему эта тема вызывает столько вопросов.

Фото: commons.wikimedia.org by Evakuator095, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эвакуатор

Откуда появился миф

Основная причина заблуждений – особенности конструкции электромобилей. Их электродвигатели напрямую соединены с колёсами, а при их вращении вырабатывается электричество, возвращаемое в аккумулятор. Если буксировать электромобиль с неснятой передачей, это может привести к перегреву и выходу из строя компонентов.

Однако при правильной буксировке, с отключённым приводом или на платформе эвакуатора, никакого вреда машине не будет.

Какие электромобили нельзя буксировать

Некоторые модели действительно не предназначены для буксировки традиционным способом. Например, у Tesla в инструкции прописано, что автомобиль необходимо перевозить исключительно на платформе. Это связано с тем, что при движении на буксире двигатель может создавать опасную нагрузку на систему.

Когда буксировка возможна

Если инструкция позволяет буксировать электромобиль, важно следовать рекомендациям производителя. Например:

перевести трансмиссию в режим «N»;

избегать длительного буксирования на высокой скорости.

Также всегда стоит проверять рекомендации в руководстве к конкретной модели.

Миф о запрете буксировки электромобилей частично основан на реальных ограничениях, но это не означает, что все электромобили нельзя буксировать. Всё зависит от модели и соблюдения правил.

Уточнения

Буксиро́вка — передвижение недействующего или безмоторного транспортного средства, несамоходных машин и прицепов, барж, планёров, самолётов на аэродромах и тому подобное с помощью другого транспортного средства.

