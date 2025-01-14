Эти ошибки при буксировке электромобиля дорого обойдутся

Миф о том, что электромобили нельзя буксировать, крепко укоренился в сознании водителей. Но действительно ли это так, и откуда пошло это заблуждение? Разберёмся, почему эта тема вызывает столько вопросов.
Основная причина заблуждений – особенности конструкции электромобилей. Их электродвигатели напрямую соединены с колёсами, а при их вращении вырабатывается электричество, возвращаемое в аккумулятор. Если буксировать электромобиль с неснятой передачей, это может привести к перегреву и выходу из строя компонентов.
Однако при правильной буксировке, с отключённым приводом или на платформе эвакуатора, никакого вреда машине не будет.
Некоторые модели действительно не предназначены для буксировки традиционным способом. Например, у Tesla в инструкции прописано, что автомобиль необходимо перевозить исключительно на платформе. Это связано с тем, что при движении на буксире двигатель может создавать опасную нагрузку на систему.
Если инструкция позволяет буксировать электромобиль, важно следовать рекомендациям производителя. Например:
Также всегда стоит проверять рекомендации в руководстве к конкретной модели.
Миф о запрете буксировки электромобилей частично основан на реальных ограничениях, но это не означает, что все электромобили нельзя буксировать. Всё зависит от модели и соблюдения правил.
Буксиро́вка — передвижение недействующего или безмоторного транспортного средства, несамоходных машин и прицепов, барж, планёров, самолётов на аэродромах и тому подобное с помощью другого транспортного средства.
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