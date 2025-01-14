Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда жена зарабатывает больше: как это влияет на мужскую психику
Эти ошибки при буксировке электромобиля дорого обойдутся
Осьминоги обладают необычным интеллектом
Правда ли фейсбилдинг эффективен для улучшения контуров лица?
Вкусно и полезно: 3 простых рецептов из овсянки для похудения для завтрака или лёгкого ужина
Михаил Боярский выступил в Санкт-Петербурге после новости о госпитализации
Абаскаль признался, что хочет помогать готовить россиян к возвращению на еврокубки
Учёные выяснили, в какое время суток нужно пить кофе, чтобы дольше оставаться здоровым
Сушка одежды будет занимать всего несколько минут! Этот трюк пришёл к нам из Голландии

Эти вибрации говорят о проблемах с колёсами: не пропустите момент

1:37
Авто

Балансировка колёс — важная часть обслуживания автомобиля, от которой зависит комфорт и безопасность во время поездок. Но как вовремя понять, что колёса нуждаются в этой процедуре?

Автомобильое колесо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильое колесо

Признаки нарушения баланса

Первыми сигналами, что с балансировкой что-то не так, станут вибрации в салоне. Обычно они проявляются на скорости от 60 км/ч, усиливаясь при ускорении. Если вибрация ощущается в рулевом колесе, проблема может быть в передних колёсах, а если её чувствуют пассажиры — в задних.

Почему балансировка так важна

Нарушение баланса может привести к неравномерному износу шин и дополнительной нагрузке на подвеску. Это влияет не только на управляемость, но и на общую долговечность автомобиля.

Когда проводить балансировку

  • После смены шин или установки новых дисков.
  • При ремонте покрышек, например, после прокола.
  • После сильного удара, например, наехав на бордюр.

Регулярная проверка состояния колёс тоже не будет лишней, даже если визуально всё в порядке.

Советы по поддержанию баланса

Чтобы продлить срок службы шин, старайтесь избегать резких ударов и проверяйте давление в шинах раз в месяц. Кроме того, не забывайте о сезонной замене резины — это хорошая возможность проверить балансировку.

Несбалансированные колёса — это не только дискомфорт, но и риск для безопасности. Регулярное внимание к состоянию шин поможет избежать неприятных ситуаций на дороге.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно
Недвижимость
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно Аудио 
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты Аудио 
Популярное
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения

Актёр Павел Прилучный похвастался организацией дня рождения своего сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце.

Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Последние материалы
Когда жена зарабатывает больше: как это влияет на мужскую психику
Эти ошибки при буксировке электромобиля дорого обойдутся
Осьминоги обладают необычным интеллектом
Правда ли фейсбилдинг эффективен для улучшения контуров лица?
Вкусно и полезно: 3 простых рецептов из овсянки для похудения для завтрака или лёгкого ужина
Михаил Боярский выступил в Санкт-Петербурге после новости о госпитализации
Абаскаль признался, что хочет помогать готовить россиян к возвращению на еврокубки
Учёные выяснили, в какое время суток нужно пить кофе, чтобы дольше оставаться здоровым
Сушка одежды будет занимать всего несколько минут! Этот трюк пришёл к нам из Голландии
Как ухаживать за черешней: защита от вишнёвой мухи и болезней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.