Эти вибрации говорят о проблемах с колёсами: не пропустите момент

Балансировка колёс — важная часть обслуживания автомобиля, от которой зависит комфорт и безопасность во время поездок. Но как вовремя понять, что колёса нуждаются в этой процедуре?
Первыми сигналами, что с балансировкой что-то не так, станут вибрации в салоне. Обычно они проявляются на скорости от 60 км/ч, усиливаясь при ускорении. Если вибрация ощущается в рулевом колесе, проблема может быть в передних колёсах, а если её чувствуют пассажиры — в задних.
Нарушение баланса может привести к неравномерному износу шин и дополнительной нагрузке на подвеску. Это влияет не только на управляемость, но и на общую долговечность автомобиля.
Регулярная проверка состояния колёс тоже не будет лишней, даже если визуально всё в порядке.
Чтобы продлить срок службы шин, старайтесь избегать резких ударов и проверяйте давление в шинах раз в месяц. Кроме того, не забывайте о сезонной замене резины — это хорошая возможность проверить балансировку.
Несбалансированные колёса — это не только дискомфорт, но и риск для безопасности. Регулярное внимание к состоянию шин поможет избежать неприятных ситуаций на дороге.
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