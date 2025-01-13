Как правильно тормозить ручником: три правила, которые спасут автомобиль

Ручной тормоз — не просто средство для удержания автомобиля на склоне. Он может выручить в экстренных ситуациях, например, при отказе основной тормозной системы. Однако использование ручника на ходу требует точности и соблюдения нескольких важных правил, чтобы избежать аварий.
Ручник пригодится, если отказали основные тормоза. Однако его нельзя использовать без подготовки, иначе колёса могут заблокироваться, что приведёт к потере управления.
Перед активацией ручника убедитесь, что вы крепко держите руль обеими руками. Заблокированные колёса могут вызвать занос, и нужно быть готовым его контролировать.
Ручник нельзя дергать резко. Аккуратно затягивайте его рычаг, чтобы автомобиль замедлялся плавно. Это снизит риск блокировки задних колёс.
Если скорость автомобиля высока, используйте ручник только в сочетании с другими способами торможения. Например, плавно снижайте передачу, чтобы уменьшить нагрузку на тормозную систему.
Когда автомобиль остановится, включите аварийные огни и проверьте, безопасно ли ваше положение. Вызовите помощь или решите проблему на месте, если это возможно.
Использование ручника может стать спасением в критический момент, но только при условии соблюдения этих правил. Помните, что навыки экстренного торможения полезно отрабатывать заранее, в безопасных условиях.
Ручник — разговорное название стояночного тормоза.
Стирайте при низких температурах. Температура 20-30 °C помогает сократить энергозатраты, а для более сильных загрязнений используйте пятновыводители.