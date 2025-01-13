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Как правильно тормозить ручником: три правила, которые спасут автомобиль

1:44
Авто

Ручной тормоз — не просто средство для удержания автомобиля на склоне. Он может выручить в экстренных ситуациях, например, при отказе основной тормозной системы. Однако использование ручника на ходу требует точности и соблюдения нескольких важных правил, чтобы избежать аварий.

Девушка переключает передачу
Фото: Freepik by Drazen Zigic
Девушка переключает передачу

Когда применять ручной тормоз

Ручник пригодится, если отказали основные тормоза. Однако его нельзя использовать без подготовки, иначе колёса могут заблокироваться, что приведёт к потере управления.

Правило №1: удерживайте управление

Перед активацией ручника убедитесь, что вы крепко держите руль обеими руками. Заблокированные колёса могут вызвать занос, и нужно быть готовым его контролировать.

Правило №2: постепенно затягивайте рычаг

Ручник нельзя дергать резко. Аккуратно затягивайте его рычаг, чтобы автомобиль замедлялся плавно. Это снизит риск блокировки задних колёс.

Правило №3: адаптируйтесь к ситуации

Если скорость автомобиля высока, используйте ручник только в сочетании с другими способами торможения. Например, плавно снижайте передачу, чтобы уменьшить нагрузку на тормозную систему.

Что делать после остановки

Когда автомобиль остановится, включите аварийные огни и проверьте, безопасно ли ваше положение. Вызовите помощь или решите проблему на месте, если это возможно.

Использование ручника может стать спасением в критический момент, но только при условии соблюдения этих правил. Помните, что навыки экстренного торможения полезно отрабатывать заранее, в безопасных условиях.

Уточнения

Ручник — разговорное название стояночного тормоза.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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