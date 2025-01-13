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Как ускорить зарядку электромобиля: 5 факторов, которые вы могли не учесть

2:01
Авто

Многие владельцы электромобилей задаются вопросом: почему одна и та же зарядка может занимать разное время? Оказывается, на это влияет не только мощность зарядного устройства, но и ряд других факторов, которые не всегда очевидны.

Tesla на зарядке
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla на зарядке

Тип зарядной станции

Зарядные станции делятся на три основных типа: медленные, ускоренные и быстрые. Последние способны зарядить аккумулятор до 80% всего за 30 минут, но даже здесь есть нюансы. Например, на некоторых станциях зарядка может замедляться, если в данный момент подключено слишком много автомобилей.

Температура окружающей среды

Электромобили "чувствительны" к погодным условиям. В жару батарея может перегреваться, что приводит к снижению скорости зарядки. А в морозы аккумулятору требуется больше времени, чтобы достичь оптимальной температуры.

Уровень заряда батареи

Скорость зарядки зависит от того, насколько разряжен аккумулятор. Чем ниже уровень заряда, тем быстрее идёт процесс. Однако после достижения 80% скорость обычно падает, чтобы избежать перегрева и продлить срок службы батареи.

Технические особенности автомобиля

Не все электромобили поддерживают сверхбыструю зарядку. Например, если батарея рассчитана на мощность 50 кВт, она не сможет использовать преимущества зарядных станций мощностью 150 кВт.

Состояние батареи

Срок службы аккумулятора также играет важную роль. Со временем его ёмкость уменьшается, что может влиять на скорость зарядки. Регулярное обслуживание автомобиля помогает продлить срок эксплуатации батареи.

Понимание этих факторов поможет не только сэкономить время на зарядке, но и продлить срок службы аккумулятора. Планируйте поездки с учётом возможностей зарядных станций и условий окружающей среды.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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