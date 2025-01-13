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Неожиданные зимние автоаксессуары: это обязательно должно быть в вашем багажнике

1:30
Авто

Зима на дорогах преподносит множество сюрпризов. Чтобы быть готовым к любым неожиданностям, стоит оснастить автомобиль полезными аксессуарами.

салон автомобиля
Фото: Freepik by senivpetro
салон автомобиля

Тёплый плед и старая куртка

Плед на заднем сиденье не только согреет в случае поломки, но и поднимет настроение своим ярким цветом. Старая куртка пригодится, если придётся выйти из машины в холод или подложить её под буксующее колесо.

Запасные шапка и перчатки

Дополнительный комплект тёплых аксессуаров выручит, если основные промокнут или окажутся недостаточно тёплыми.

Фонарик и светодиодные светильники

В тёмное время суток фонарик со свежими батарейками поможет осветить путь или провести мелкий ремонт. Светодиодные светильники, прикреплённые к одежде, сделают вас заметнее для других водителей.

Стартовые провода и зарядное устройство для телефона

Севший аккумулятор — частая зимняя проблема. Стартовые провода помогут завести двигатель, а зарядное устройство обеспечит работу телефона, который на холоде разряжается быстрее.

Длинная прочная верёвка и пакет соли или песка

Длинная верёвка увеличит шансы на успешную буксировку, а соль или песок улучшат сцепление колёс с дорогой на скользкой поверхности.

Оснастив автомобиль этими предметами, вы повысите свою безопасность и комфорт в зимний период.

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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