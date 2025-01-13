Неожиданные зимние автоаксессуары: это обязательно должно быть в вашем багажнике

Зима на дорогах преподносит множество сюрпризов. Чтобы быть готовым к любым неожиданностям, стоит оснастить автомобиль полезными аксессуарами.
Плед на заднем сиденье не только согреет в случае поломки, но и поднимет настроение своим ярким цветом. Старая куртка пригодится, если придётся выйти из машины в холод или подложить её под буксующее колесо.
Дополнительный комплект тёплых аксессуаров выручит, если основные промокнут или окажутся недостаточно тёплыми.
В тёмное время суток фонарик со свежими батарейками поможет осветить путь или провести мелкий ремонт. Светодиодные светильники, прикреплённые к одежде, сделают вас заметнее для других водителей.
Севший аккумулятор — частая зимняя проблема. Стартовые провода помогут завести двигатель, а зарядное устройство обеспечит работу телефона, который на холоде разряжается быстрее.
Длинная верёвка увеличит шансы на успешную буксировку, а соль или песок улучшат сцепление колёс с дорогой на скользкой поверхности.
Оснастив автомобиль этими предметами, вы повысите свою безопасность и комфорт в зимний период.
Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.