Можно ли залить 92-й вместо 95-го? Ответ вас удивит

Что произойдет, если случайно заправить автомобиль бензином с неподходящим октановым числом?
Каждый автолюбитель знает, какое топливо рекомендовано для его машины. Эта информация указана в руководстве по эксплуатации и часто дублируется на внутренней стороне лючка бензобака. Обычно производители указывают минимально допустимое октановое число, например, АИ-92 или АИ-95.
Заправка бензином с более высоким октановым числом, чем рекомендовано, не причинит вреда двигателю. Например, если автомобиль рассчитан на АИ-92, использование АИ-95 или АИ-98 допустимо. Однако это приведет к дополнительным расходам, так как более высокооктановое топливо обычно дороже.
Если по ошибке заправить автомобиль бензином с более низким октановым числом, чем рекомендовано, например, залить АИ-92 вместо АИ-95, серьезных последствий, как правило, не возникнет. Возможны небольшое снижение мощности двигателя или увеличение расхода топлива, но современные моторы способны адаптироваться к такому топливу, предотвращая детонацию.
Наиболее серьезные проблемы возникают при заправке бензинового автомобиля дизельным топливом и наоборот. Это может привести к серьезным повреждениям двигателя и топливной системы, требующим дорогостоящего ремонта.
Заправка автомобиля бензином с октановым числом, отличающимся от рекомендованного, в большинстве случаев не приводит к серьезным последствиям. Однако важно избегать смешивания бензина и дизельного топлива, чтобы предотвратить серьезные повреждения автомобиля.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.