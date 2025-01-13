Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вода из бутылок вызывает тревожность? Правда, которую скрывают
Как предотвратить появление плесени в доме? Средства, которые всё сделают за вас
Британский политик призывает к использованию Северного потока-2 для решения газовой проблемы
Дети и самоеды: идеальный союз для активных семей
Неожиданные зимние автоаксессуары: это обязательно должно быть в вашем багажнике
Королевские реликвии XVI века найдены в Литве
Щадащая проработка всего тела: три упражнения, которые заменят становую тягу
Готовим простое печенье всего за полчаса — это быстрее, чем сходить в магазин за покупным
Юрий Лоза рассказал, какое кулинарное открытие сделал в новогодние праздники

Можно ли залить 92-й вместо 95-го? Ответ вас удивит

2:32
Авто

Что произойдет, если случайно заправить автомобиль бензином с неподходящим октановым числом?

Женщина заправляет машину
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина заправляет машину

Рекомендации производителя

Каждый автолюбитель знает, какое топливо рекомендовано для его машины. Эта информация указана в руководстве по эксплуатации и часто дублируется на внутренней стороне лючка бензобака. Обычно производители указывают минимально допустимое октановое число, например, АИ-92 или АИ-95.

Использование бензина с более высоким октановым числом

Заправка бензином с более высоким октановым числом, чем рекомендовано, не причинит вреда двигателю. Например, если автомобиль рассчитан на АИ-92, использование АИ-95 или АИ-98 допустимо. Однако это приведет к дополнительным расходам, так как более высокооктановое топливо обычно дороже.

Использование бензина с более низким октановым числом

Если по ошибке заправить автомобиль бензином с более низким октановым числом, чем рекомендовано, например, залить АИ-92 вместо АИ-95, серьезных последствий, как правило, не возникнет. Возможны небольшое снижение мощности двигателя или увеличение расхода топлива, но современные моторы способны адаптироваться к такому топливу, предотвращая детонацию.

Опасность смешивания бензина и дизельного топлива

Наиболее серьезные проблемы возникают при заправке бензинового автомобиля дизельным топливом и наоборот. Это может привести к серьезным повреждениям двигателя и топливной системы, требующим дорогостоящего ремонта.

Рекомендации в случае заправки неподходящим топливом

  • При заправке бензином с более высоким октановым числом, чем рекомендовано, можно продолжать эксплуатацию автомобиля без опасений.
  • При заправке бензином с более низким октановым числом рекомендуется использовать топливо до следующей заправки, а затем вернуться к рекомендованному.
  • При заправке дизельным топливом в бензиновый автомобиль или наоборот следует немедленно остановить эксплуатацию и обратиться за помощью к специалистам.

Заправка автомобиля бензином с октановым числом, отличающимся от рекомендованного, в большинстве случаев не приводит к серьезным последствиям. Однако важно избегать смешивания бензина и дизельного топлива, чтобы предотвратить серьезные повреждения автомобиля.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Авто
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать Аудио 
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества
Шоу-бизнес
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества Аудио 
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Садоводство, цветоводство
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
Последние материалы
Неожиданные зимние автоаксессуары: это обязательно должно быть в вашем багажнике
Королевские реликвии XVI века найдены в Литве
Щадащая проработка всего тела: три упражнения, которые заменят становую тягу
Готовим простое печенье всего за полчаса — это быстрее, чем сходить в магазин за покупным
Юрий Лоза рассказал, какое кулинарное открытие сделал в новогодние праздники
Как правильно включить белковые коктейли и батончики в рацион для похудения?
Эти изменения в интерьере превратят вашу спальню в шикарный номер пятизвёздочного отеля!
Зимний букет: что делает его особенным?
Не разогревайте этот продукт в микроволновке: опасно для здоровья
Этот чудесный пирог с картофелем и тыквой восхитителен: в начинке также шпик и два вида сыра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.