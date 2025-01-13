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Как избежать опасностей на зимней дороге: советы по давлению в шинах

3:06
Авто

Зимой многие водители сталкиваются с вопросом: нужно ли изменять давление в шинах в холодное время года? С понижением температуры давление в шинах снижается, что может повлиять на безопасность и управляемость автомобиля.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Влияние температуры на давление в шинах

При понижении температуры воздуха на каждые 8 °C давление в шинах уменьшается примерно на 0,1 атмосферы. Например, если при +20 °C давление в шине составляет 2,4 атмосферы, то при -20 °C оно может снизиться до 1,9 атмосферы. Это приводит к ухудшению управляемости, повышенному износу шин и увеличению расхода топлива.

Рекомендации по регулировке давления зимой

  • Проверка давления на холоде: измеряйте давление в шинах утром перед поездкой, когда они ещё не нагрелись. Это позволит получить точные данные и скорректировать давление в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Увеличение давления: в холодное время года рекомендуется повысить давление в шинах на 0,2-0,3 атмосферы выше летних значений. Это компенсирует снижение давления из-за холода и улучшит сцепление с дорогой.
  • Избегайте перекачки: не превышайте максимальное давление, указанное на боковине шины. Чрезмерное давление уменьшает пятно контакта с дорогой, снижает сцепление и ускоряет износ протектора.

Особенности эксплуатации

  • Высокие скорости: при движении на высоких скоростях рекомендуется немного увеличить давление в шинах в пределах нормы. Это уменьшит деформацию и нагрев шин, улучшит устойчивость автомобиля и снизит расход топлива.
  • Длительные поездки: перед дальними поездками можно повысить давление в шинах на 0,2 бара. Это уменьшит деформацию и нагрев шин, улучшит устойчивость автомобиля и снизит расход топлива.

Регулярный контроль давления

Проверяйте давление в шинах не реже одного раза в неделю в зимний период. Разница в давлении между шинами может негативно сказаться на управляемости автомобиля, особенно на скользкой дороге.

Поддержание оптимального давления в шинах зимой обеспечивает безопасность, продлевает срок службы шин и улучшает экономичность автомобиля.

Возможные последствия неправильного давления в шинах зимой

  • Недостаточное давление: увеличивает расход топлива, снижает управляемость и может привести к повреждению шин.
  • Избыточное давление: уменьшает сцепление с дорогой, повышает риск заносов и ускоряет износ протектора.

Регулярный контроль и корректировка давления в шинах в соответствии с температурными условиями и рекомендациями производителя помогут избежать этих проблем и обеспечить безопасное вождение в зимний период.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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