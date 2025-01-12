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Как выбрать электромобиль для суровой русской зимы: лучшие модели

2:00
Авто

Какие электромобили справляются с суровыми российскими зимами? На этот вопрос ответили эксперты, проведя испытания в условиях экстремальных температур. Лидеры тестов — Audi Q4 e-tron и Hyundai Ioniq 5. Эти модели показали высокую надежность и стабильную работу даже при сильных морозах.

Автомобиль зимой
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобиль зимой

Испытания в суровых условиях

В ходе тестирования машины подвергались проверке на морозостойкость аккумулятора, функциональность климатической системы и динамические характеристики. Audi Q4 e-tron показал впечатляющие результаты: снижение запаса хода в условиях -20°C составило всего 15%. Hyundai Ioniq 5 также продемонстрировал достойный результат, теряя лишь 18% своего пробега.

Особенности лидеров

Audi Q4 e-tron выделяется эффективной системой термоуправления, которая предотвращает значительное снижение емкости батареи. Hyundai Ioniq 5, в свою очередь, радует автовладельцев быстрым нагревом салона, что особенно важно в условиях российских зим.

Что мешает другим моделям

Некоторые модели из среднего ценового сегмента, такие как Nissan Leaf, оказались менее подготовленными к морозам. У них зафиксировано значительное падение дальности хода и проблемы с обогревом салона. В премиум-сегменте Tesla Model Y также столкнулась с трудностями, демонстрируя значительное снижение эффективности при длительном нахождении на холоде.

Выбор для холодных регионов

Для жителей северных регионов выбор электромобиля становится ключевым вопросом. Устойчивость к низким температурам напрямую влияет на комфорт и безопасность использования машины зимой. Вывод прост: при выборе электромобиля важно учитывать не только запас хода, но и поведение батареи в экстремальных условиях.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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