Зимой водитель без этого не обойдется: 10 лайфхаков для вашего авто

Зима — время, когда автомобилисты сталкиваются с новыми вызовами. Однако простые и неожиданные лайфхаки помогут справиться с холодами и сохранить автомобиль в отличном состоянии.
Утренние часы часто начинаются с борьбы с замерзшими стеклами. Решение? Смешайте воду с уксусом в пропорции 3:1 и обработайте этим составом стекла накануне вечером. Чтобы двери не примерзли, используйте силиконовый спрей на уплотнители — это спасет от неприятностей.
Для быстрой очистки стекол от льда можно использовать обычный пластиковый пакет с теплой водой. Приложите его к обледенелому стеклу, и лёд начнет таять. Не нужно прикладывать силы или ждать, пока машина прогреется.
В морозы батарея теряет свою емкость. Чтобы избежать проблем с запуском двигателя, перед тем как выключить машину, выключите все энергозатратные устройства, такие как фары и обогреватели. Если же аккумулятор всё же сел, его можно согреть, просто занеся домой на несколько часов.
Сэкономьте время и топливо с помощью специального чехла на капот. Это доступное средство сохранит тепло мотора в холодные ночи.
Соль и реагенты, которые зимой оседают на кузове, ускоряют коррозию. Регулярная мойка, даже в морозы, защитит ваш автомобиль. А обработка замков спиртом убережет их от замерзания.
Небольшой мешок с кошачьим наполнителем в багажнике поможет справиться с заносами. Его можно использовать, чтобы засыпать поверхность под колёсами, если машина застряла.
Эти простые и доступные решения сделают зиму для автолюбителей менее проблемной. Не стоит недооценивать силу простых советов — они могут сэкономить вам время, нервы и деньги!
Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.