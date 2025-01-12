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Зимой водитель без этого не обойдется: 10 лайфхаков для вашего авто

2:08
Авто

Зима — время, когда автомобилисты сталкиваются с новыми вызовами. Однако простые и неожиданные лайфхаки помогут справиться с холодами и сохранить автомобиль в отличном состоянии.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Как предотвратить замерзание стекол и дверей

Утренние часы часто начинаются с борьбы с замерзшими стеклами. Решение? Смешайте воду с уксусом в пропорции 3:1 и обработайте этим составом стекла накануне вечером. Чтобы двери не примерзли, используйте силиконовый спрей на уплотнители — это спасет от неприятностей.

Избавляемся от льда без усилий

Для быстрой очистки стекол от льда можно использовать обычный пластиковый пакет с теплой водой. Приложите его к обледенелому стеклу, и лёд начнет таять. Не нужно прикладывать силы или ждать, пока машина прогреется.

Сохранение аккумулятора

В морозы батарея теряет свою емкость. Чтобы избежать проблем с запуском двигателя, перед тем как выключить машину, выключите все энергозатратные устройства, такие как фары и обогреватели. Если же аккумулятор всё же сел, его можно согреть, просто занеся домой на несколько часов.

Тепло для двигателя

Сэкономьте время и топливо с помощью специального чехла на капот. Это доступное средство сохранит тепло мотора в холодные ночи.

Чистота — залог здоровья автомобиля

Соль и реагенты, которые зимой оседают на кузове, ускоряют коррозию. Регулярная мойка, даже в морозы, защитит ваш автомобиль. А обработка замков спиртом убережет их от замерзания.

Подручные средства для неожиданных ситуаций

Небольшой мешок с кошачьим наполнителем в багажнике поможет справиться с заносами. Его можно использовать, чтобы засыпать поверхность под колёсами, если машина застряла.

Эти простые и доступные решения сделают зиму для автолюбителей менее проблемной. Не стоит недооценивать силу простых советов — они могут сэкономить вам время, нервы и деньги!

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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