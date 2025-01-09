Автомобили в России взлетели в цене: какие марки подорожали?

С Нового года в России начали дорожать автомобили. Дилеры ожидали такое, однако не торопились переписывать ценники до январских каникул. Обновлённые тарифы утильсбора, колебания курса валют и высокая ключевая ЦБ в итоге сказались на росте цен на авто.
Эксперты считают, что при базовом сценарии стоимость машин повысится в среднем на 10 процентов — т. е., в пределах средней инфляции. В худшем случае — автомобили могут подорожать на 20 процентов.
Ценники уже "взлетели" на отдельные модели: УАЗ, Haval, Solaris, Great Wall, Wey, Changan, JAC, пишет KP. RU.
Некоторые компании даже отказались от предновогодних скидок.
Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
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