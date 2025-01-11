Промывать двигатель или нет: когда это действительно необходимо

Промывать или не промывать двигатель перед заменой масла — вопрос, который вызывает споры среди автомобилистов. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин объяснил, в каких ситуациях промывка необходима, а когда в ней нет смысла.
Алексей Ревин считает, что промывка двигателя необязательна, если:
В таких случаях двигатель поддерживается в хорошем состоянии, и промывка не принесёт дополнительной пользы.
Эксперт рекомендует задуматься о промывке двигателя в следующих ситуациях:
Промывка двигателя — это мера, которая нужна далеко не всегда. Она актуальна только в случаях, когда есть сомнения в прошлом обслуживании автомобиля или при переходе на новый тип масла. Если вы уверены в качестве эксплуатации и своевременности замены масла, промывка может оказаться излишней.
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