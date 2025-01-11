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Промывать двигатель или нет: когда это действительно необходимо

1:47
Авто

Промывать или не промывать двигатель перед заменой масла — вопрос, который вызывает споры среди автомобилистов. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин объяснил, в каких ситуациях промывка необходима, а когда в ней нет смысла.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Когда промывка не требуется

Алексей Ревин считает, что промывка двигателя необязательна, если:

  • Вы являетесь первым и единственным владельцем автомобиля.
  • Масло всегда менялось вовремя или чаще, чем предписывает регламент.
  • Работы проводились в проверенном сервисе, где исключён риск халатного отношения, такого как несвоевременная замена масла или использование низкокачественных продуктов.
  • Во время поездок вам не приходилось доливать неизвестное или неподходящее масло.

В таких случаях двигатель поддерживается в хорошем состоянии, и промывка не принесёт дополнительной пользы.

Когда промывка необходима

Эксперт рекомендует задуматься о промывке двигателя в следующих ситуациях:

  • Покупка автомобиля с пробегом и сомнительной сервисной историей. Неизвестные условия эксплуатации и возможные проблемы с маслом в прошлом требуют дополнительной проверки.
  • Переход на другой тип масла, например с минерального на синтетическое. В этом случае промывка помогает предотвратить смешивание разных типов масляных основ, что может повлиять на работу двигателя.

Промывка двигателя — это мера, которая нужна далеко не всегда. Она актуальна только в случаях, когда есть сомнения в прошлом обслуживании автомобиля или при переходе на новый тип масла. Если вы уверены в качестве эксплуатации и своевременности замены масла, промывка может оказаться излишней.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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