Промывать двигатель или нет: когда это действительно необходимо

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Промывать или не промывать двигатель перед заменой масла — вопрос, который вызывает споры среди автомобилистов. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин объяснил, в каких ситуациях промывка необходима, а когда в ней нет смысла.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Когда промывка не требуется

Алексей Ревин считает, что промывка двигателя необязательна, если:

Вы являетесь первым и единственным владельцем автомобиля.

Масло всегда менялось вовремя или чаще, чем предписывает регламент.

Работы проводились в проверенном сервисе, где исключён риск халатного отношения, такого как несвоевременная замена масла или использование низкокачественных продуктов.

Во время поездок вам не приходилось доливать неизвестное или неподходящее масло.

В таких случаях двигатель поддерживается в хорошем состоянии, и промывка не принесёт дополнительной пользы.

Когда промывка необходима

Эксперт рекомендует задуматься о промывке двигателя в следующих ситуациях:

Покупка автомобиля с пробегом и сомнительной сервисной историей. Неизвестные условия эксплуатации и возможные проблемы с маслом в прошлом требуют дополнительной проверки.

Переход на другой тип масла, например с минерального на синтетическое. В этом случае промывка помогает предотвратить смешивание разных типов масляных основ, что может повлиять на работу двигателя.

Промывка двигателя — это мера, которая нужна далеко не всегда. Она актуальна только в случаях, когда есть сомнения в прошлом обслуживании автомобиля или при переходе на новый тип масла. Если вы уверены в качестве эксплуатации и своевременности замены масла, промывка может оказаться излишней.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

