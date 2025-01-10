Прогрев двигателя зимой: как сократить время и избежать износа

Современные двигатели, особенно дизельные и бензиновые с турбонаддувом, прогреваются дольше, чем их предшественники. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин поделился рекомендациями, как ускорить этот процесс, не навредив мотору.

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Факторы, влияющие на прогрев

Температура окружающего воздуха и скорость ветра напрямую влияют на скорость прогрева двигателя. Если есть возможность, можно использовать тепло от подземной теплотрассы, припарковав машину над ней. Это поможет двигателю прогреться быстрее, особенно в сильные морозы.

Увеличение оборотов и нагрузки

Для ускорения прогрева мотора эксперт рекомендует немного увеличить обороты двигателя:

Чем выше обороты, тем быстрее прогревается мотор. Можно слегка нажать на педаль акселератора, чтобы поддерживать обороты в диапазоне 2000-2500 об/мин.

Также прогрев ускоряется при увеличении нагрузки. Например, на автомобилях с вариаторами или классическими автоматами включение режима "D" во время стоянки создаёт минимальную нагрузку, что способствует более быстрому прогреву.

Осторожность при прогреве

Алексей Ревин подчёркивает, что важно не перегружать холодный двигатель:

Холодное масло не обеспечивает полноценной смазки, а тепловые зазоры пока далеки от оптимальных. Мы всегда рекомендуем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем неспешное движение ещё несколько минут на минимальной нагрузке.

Соблюдение этих правил помогает прогреть двигатель быстрее, не подвергая его лишним нагрузкам и износу.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

