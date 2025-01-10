Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Душевая вместо ванны: плюсы, минусы и скрытые расходы
Как правильно хранить разные виды сыра? Многие делают неправильно
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
Спрос на СПГ в Европе — как Азия использует выгоду от перепродаж
Терапевт Баранова дала советы, как справляться с постоянной утренней усталостью
Навязчивые мысли и действия: как распознать и лечить тревожное расстройство
Простой путь к прессу: 4 упражнения, которые изменят ваше тело
Сравнил журналистов с фашистами: этому тренеру пришлось извиняться
Николай Басков назвал Льва Рудина вруном после скандала на ТВ-шоу

Прогрев двигателя зимой: как сократить время и избежать износа

Авто

Современные двигатели, особенно дизельные и бензиновые с турбонаддувом, прогреваются дольше, чем их предшественники. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин поделился рекомендациями, как ускорить этот процесс, не навредив мотору.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Факторы, влияющие на прогрев

Температура окружающего воздуха и скорость ветра напрямую влияют на скорость прогрева двигателя. Если есть возможность, можно использовать тепло от подземной теплотрассы, припарковав машину над ней. Это поможет двигателю прогреться быстрее, особенно в сильные морозы.

Увеличение оборотов и нагрузки

Для ускорения прогрева мотора эксперт рекомендует немного увеличить обороты двигателя:

Чем выше обороты, тем быстрее прогревается мотор. Можно слегка нажать на педаль акселератора, чтобы поддерживать обороты в диапазоне 2000-2500 об/мин.

Также прогрев ускоряется при увеличении нагрузки. Например, на автомобилях с вариаторами или классическими автоматами включение режима "D" во время стоянки создаёт минимальную нагрузку, что способствует более быстрому прогреву.

Осторожность при прогреве

Алексей Ревин подчёркивает, что важно не перегружать холодный двигатель:

Холодное масло не обеспечивает полноценной смазки, а тепловые зазоры пока далеки от оптимальных. Мы всегда рекомендуем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем неспешное движение ещё несколько минут на минимальной нагрузке.

Соблюдение этих правил помогает прогреть двигатель быстрее, не подвергая его лишним нагрузкам и износу.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна
Шоу-бизнес
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна Аудио 
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Недвижимость
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера Аудио 
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Недвижимость
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова
Последние материалы
Цветной картофель на вашем столе: удивите семью и гостей
От Дании уйдёт не только Гренландия, но и Фарерские острова
Как можно улучшить систему алиментов — мнение эксперта
Google начнет отслеживать все устройства: что важно знать пользователям
Сочные чебуреки с нежной начинкой: секреты приготовления
Лайфхак для автовладельцев: избавляемся от вмятин
Эксперт по сну рассказал, какой сок полезно пить при бессоннице
Осознанность не для всех: риски медитации, о которых не говорят
Рассекречена личность мужчины, который отдыхает с Волочковой на Мальдивах
Лучшие лайфхаки, чтобы глаза не выдали усталость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.