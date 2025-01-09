Проверка АКБ: как понять, что батарея прослужит ещё зиму

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Аккумулятор — это ключевой компонент автомобиля, от которого зависит его надежный запуск. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, как определить, когда АКБ пора менять, и на что обратить внимание.

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Срок службы аккумулятора

По словам Михаила Колодочкина, срок службы батареи зависит от её типа и условий эксплуатации:

Согласно п. 7.3.3 ГОСТ Р 53165-2020, обычные аккумуляторы служат не менее 24 месяцев (при пробеге до 90 000 км), а батареи с уменьшенным расходом воды — до 48 месяцев, но не более 100 000 км.

Если аккумулятору более четырёх лет, на него уже нельзя полностью полагаться, даже если он ещё исправен. Однако в редких случаях аккумуляторы служат значительно дольше, особенно если автомобиль эксплуатируется нерегулярно.

Батареи EFB и AGM отличаются увеличенным сроком службы — они работают вдвое дольше стандартных моделей. Однако их стоимость также примерно в два раза выше.

Как понять, что аккумулятор исправен

Основным признаком работоспособности АКБ является уверенный запуск двигателя. Если лампы на панели приборов не притухают, а стартер легко крутит коленвал, аккумулятор работает исправно.

Для проверки состояния батареи эксперт рекомендует периодически измерять напряжение на клеммах с помощью тестера:

При работающем двигателе напряжение должно быть в пределах 14,0-14,4 В. Это подтверждает исправность генератора, проводки и зарядки аккумулятора.

Если аккумулятор нормально заряжается и показывает стабильную работу, можно рассчитывать, что он продержится ещё одну зиму и, скорее всего, до следующей осени.