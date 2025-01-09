Экономия на обслуживании авто: эти детали влияют на срок службы машины

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Техническое обслуживание автомобиля — важная часть его долгой и бесперебойной эксплуатации. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, как сократить расходы на ТО и продлить срок службы автомобиля.

Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ техосмотр

Чаще меняйте моторное масло

Алексей Ревин рекомендует менять моторное масло каждые 7,5-10 тысяч километров. Это поможет продлить срок службы двигателя и избежать серьёзных поломок. Процедуру можно выполнить самостоятельно, если у вас есть доступ к смотровой яме или эстакаде.

Следите за состоянием фильтров

Эксперт также обращает внимание на воздушный и салонный фильтры:

Провести эти операции просто на подавляющем большинстве автомобилей. Причем можно даже не приурочивать их к большим ТО. Ведь скорость загрязнения этих элементов зависит от условий эксплуатации. Например, на машине, которая ездит мало, можно не менять воздушный фильтр несколько лет. А вот салонный лучше обновлять хотя бы раз в год, так как в нем накапливаются вредные для здоровья человека бактерии.

Своевременная замена фильтров позволяет не только экономить на техобслуживании, но и заботиться о вашем здоровье.

Экономия начинается с простых действий

Регулярная замена масла и фильтров — это несложные, но важные меры, которые помогут продлить срок службы вашего автомобиля, улучшить его эксплуатационные характеристики и сократить расходы на ремонт в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

