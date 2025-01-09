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Зимой топливо уходит быстрее: вот почему давление в шинах играет ключевую роль

1:17
Авто

Вопрос экономии топлива, особенно на фоне роста цен, волнует всех автомобилистов. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин поделился рекомендациями, как сократить расход топлива в зимний период.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Убирайте снег с автомобиля

Михаил Колодочкин советует обязательно очищать машину от снега:

Сугроб на крыше не только увеличивает массу автомобиля и ухудшает аэродинамические показатели, но и может стать причиной аварии. Во время движения он может слететь на движущийся сзади автомобиль или закрыть обзор водителю при резком торможении.

Если вы зимой не пользуетесь багажником на крыше, его лучше снять. Это улучшит аэродинамику автомобиля и упростит уборку снега.

Следите за давлением в шинах

Эксперт также напоминает, что холод снижает давление в шинах:

В холода падает и давление воздуха в шинах. Оно уменьшается на 0,1 атмосферы (10 кПа) при снижении температуры на 10 °C.

Из-за недостаточного давления увеличивается расход топлива, а также ухудшается управляемость и устойчивость автомобиля. Регулярно проверяйте шины и подкачивайте их при необходимости.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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