Как защитить аккумулятор автомобиля зимой и летом: практические советы

Аккумулятор автомобиля — это сердце системы запуска. Он подвергается воздействию как низких температур зимой, так и высоких летом, что может существенно снижать его эффективность. Как продлить срок службы аккумулятора и избежать неприятных ситуаций?
Лето — скрытая угроза для аккумулятора. Высокие температуры ускоряют саморазряд. Каждый подъём температуры на 10 °C выше 25 °C удваивает скорость химических реакций внутри батареи, что приводит к её износу. Это становится заметным зимой, когда двигатель не заводится.
Даже если автомобиль долго стоит, аккумулятор продолжает разряжаться. Это связано с работой электронных систем, таких как сигнализация и датчики. Для компенсации этих потерь рекомендуется периодически совершать длительные поездки, чтобы генератор успевал зарядить аккумулятор.
Морозы сильно влияют на аккумулятор. При 0 °C ёмкость снижается на 20%, а при -18 °C — на 50%. Чтобы помочь запуску двигателя в холодную погоду, можно использовать метод с включением фар.
Как это работает:
Метод эффективен только при частично разряженном аккумуляторе. Если батарея совсем "села", понадобятся провода-стартеры и помощь другого автомобиля.
Соблюдение простых правил — регулярная проверка, правильная зарядка и разумная эксплуатация — поможет продлить срок службы аккумулятора и избежать проблем в любое время года.
Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.
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