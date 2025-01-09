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Как защитить аккумулятор автомобиля зимой и летом: практические советы

2:30
Авто

Аккумулятор автомобиля — это сердце системы запуска. Он подвергается воздействию как низких температур зимой, так и высоких летом, что может существенно снижать его эффективность. Как продлить срок службы аккумулятора и избежать неприятных ситуаций?

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Почему летом страдает аккумулятор

Лето — скрытая угроза для аккумулятора. Высокие температуры ускоряют саморазряд. Каждый подъём температуры на 10 °C выше 25 °C удваивает скорость химических реакций внутри батареи, что приводит к её износу. Это становится заметным зимой, когда двигатель не заводится.

Даже если автомобиль долго стоит, аккумулятор продолжает разряжаться. Это связано с работой электронных систем, таких как сигнализация и датчики. Для компенсации этих потерь рекомендуется периодически совершать длительные поездки, чтобы генератор успевал зарядить аккумулятор.

Простые действия для долгой службы аккумулятора

  1. Регулярно проверяйте состояние аккумулятора. Заглядывайте под капот, проверяйте клеммы и провода. Ржавчина и незакреплённые разъёмы могут снижать эффективность подачи тока.
  2. Чистите клеммы. Белый налёт на клеммах блокирует ток. Специальные чистящие средства помогут устранить проблему.
  3. Следите за зарядкой. Если аккумулятор разрядился, лучше зарядить его в помещении при комнатной температуре.

Как повысить шансы запуска зимой

Морозы сильно влияют на аккумулятор. При 0 °C ёмкость снижается на 20%, а при -18 °C — на 50%. Чтобы помочь запуску двигателя в холодную погоду, можно использовать метод с включением фар.

Как это работает:

  1. Включите ближний свет на 10-15 секунд. Это вызовет небольшой нагрев аккумулятора и активизирует химические процессы.
  2. Выключите фары и сразу попытайтесь завести двигатель.

Метод эффективен только при частично разряженном аккумуляторе. Если батарея совсем "села", понадобятся провода-стартеры и помощь другого автомобиля.

Вывод: забота об аккумуляторе — залог успешного запуска

Соблюдение простых правил — регулярная проверка, правильная зарядка и разумная эксплуатация — поможет продлить срок службы аккумулятора и избежать проблем в любое время года.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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