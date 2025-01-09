Эволюция автомобильного звука: от простых радиоприемников до 40 динамиков

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Когда автомобили только появились, их основная функция сводилась к перемещению из точки А в точку Б. Комфорт был делом второстепенным. Однако со временем производители начали активно работать над улучшением условий для водителя и пассажиров. Именно Bentley первыми начали устанавливать радиоприемники в свои машины, заложив начало автомобильным аудиосистемам.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомагнитола

Как всё начиналось

Первое автомобильное радио могло похвастаться всего одним динамиком. Постепенно технологии совершенствовались: появились стереосистемы, улучшилось качество звучания, и даже бюджетные модели начали оснащаться достойным набором динамиков. Например, Lada Granta в базовой комплектации Classic’24 (931 тыс. рублей) уже имеет 4 динамика. У более дорогой Lada Vesta Techno’24 за 1,9 млн рублей их количество увеличено до 8.

Китайские кроссоверы задают тон

Кроссоверы китайского производства не отстают от отечественных авто. Haval Jolion в комплектации Premium (2,6 млн рублей) предлагает 6 динамиков, а Chery Tiggo 9 Ultra за 4,5 млн рублей оснащён 14 динамиками, включая встроенные в подголовники. Более того, Changan UNI-K (3,3 млн рублей) обещает владельцам атмосферу Венской оперы благодаря 14 динамикам от Sony и 10-канальному усилителю.

Роскошь, доступная не всем

Сегмент премиальных автомобилей предлагает невероятные возможности. Электрокары Zeekr, например, комплектуются аудиосистемами Yamaha. У кроссовера Zeekr X (6,6 млн рублей) 13 динамиков, а рестайлинговый Zeekr 001 (6,9 млн рублей) побил все рекорды среди моделей бренда с 28 динамиками.

Флагманский Cadillac Escalade IQ оснащен системой AKG Studio Reference с фантастическими 40 динамиками. Mercedes-Benz S-Class и Range Rover также конкурируют в этом направлении, предлагая соответственно 31 и 34 динамика, сообщает 110km.ru.

Рекорды, которые сложно побить

Сегодня абсолютный рекорд по количеству динамиков принадлежит Cadillac Celestiq, у которого их 38. Современные аудиосистемы превращают автомобили в концертные залы на колёсах, где каждое звучание — шедевр технологий.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

