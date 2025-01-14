Неожиданное применение иглы в авто

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Неожиданный совет: в автомобиле может быть полезна игла для шитья. Хотя этот инструмент кажется неприметным, его наличие в салоне имеет практическое значение.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём

Оказывается, игла используется для прочистки трубок стеклоомывателя, особенно в случае, когда автомобиль на протяжении ночи стоял под дождём. В такой ситуации переднее стекло может покрыться грязью, и омыватель может не справиться с задачей, прекращая подачу жидкости.

Использование иглы для очистки — это простой и эффективный лайфхак, который помогает водителям избежать неприятных ситуаций и быстро решить проблему с забитыми форсунками.

Игла подходит и для очистки сопел форсунок. Просто вставьте иглу в отверстие и аккуратно покрутите. Если под рукой нет швейной иглы, используйте скрепку или шпильку, или любой другой тонкий металлический предмет, чтобы удалить загрязнение или пыль, препятствующую нормальной работе системы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

