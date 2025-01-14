Как очистить лобовое стекло, не имея под рукой скребка

Многие автовладельцы, не имеющие гаража или закрытой парковки, вынуждены оставлять свой автомобиль во дворе, что приводит к определённым неудобствам. На ночь машина остаётся под открытым небом, и это чревато как летом, так и зимой. Летом в салоне царит духота, а зимой на кузове и стекле образуются снег и лёд, которые доставляют немало проблем водителям.
Обычно для очистки лобового стекла от наледи используют скребки и щётки. Но что делать, если под рукой нет привычных инструментов?
Есть простой выход — открыть кошелёк и найти старую пластиковую карту, которая наверняка найдётся в вашем бумажнике. Подойдёт любая ненужная скидочная или банковская карта. Она легко справляется с очисткой стекла, удаляя снег и лёд, не повреждая стеклянную поверхность. Главное — использовать карточку, которую не жалко сломать, ведь слишком сильное давление может привести к её повреждению.
Этот способ — быстрое и удобное решение, которое выручит, если привычных средств под рукой нет.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.