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Как очистить лобовое стекло, не имея под рукой скребка

1:07
Авто

Многие автовладельцы, не имеющие гаража или закрытой парковки, вынуждены оставлять свой автомобиль во дворе, что приводит к определённым неудобствам. На ночь машина остаётся под открытым небом, и это чревато как летом, так и зимой. Летом в салоне царит духота, а зимой на кузове и стекле образуются снег и лёд, которые доставляют немало проблем водителям.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Обычно для очистки лобового стекла от наледи используют скребки и щётки. Но что делать, если под рукой нет привычных инструментов?

Есть простой выход — открыть кошелёк и найти старую пластиковую карту, которая наверняка найдётся в вашем бумажнике. Подойдёт любая ненужная скидочная или банковская карта. Она легко справляется с очисткой стекла, удаляя снег и лёд, не повреждая стеклянную поверхность. Главное — использовать карточку, которую не жалко сломать, ведь слишком сильное давление может привести к её повреждению.

Этот способ — быстрое и удобное решение, которое выручит, если привычных средств под рукой нет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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