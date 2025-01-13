Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что добавить в драники, чтобы они не разваливались
В Кемерово продают популярное двухэтажное здание в парке за 15 миллионов рублей
Крещенские купания под угрозой: погода может испортить планы верующих
Как разогрев риса может стать причиной отравления
Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом
Пшеничная мука для дачи: как сделать почву плодородной
Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?
Нашествие китайских авто: что будет с российским рынком машин в 2025 году?
Как правильно комбинировать кардио и силовые тренировки

Важные советы для тех, кто продает свой автомобиль

1:58
Авто

Когда приходит время продать старое авто и купить новое, многие автовладельцы стремятся продать свою машину по выгодной цене. Однако, перед продажей транспортного средства они иногда совершают ошибки, которые могут повлиять на конечный результат. Рассмотрим, что стоит и чего не стоит делать перед продажей автомобиля. Ошибки при подготовке машины к продаже:

Капитальный ремонт

Чтобы автомобиль выглядел идеально, некоторые владельцы тратят деньги на капитальный ремонт. Они заменяют детали и делают дорогостоящие работы, которые часто оказываются ненужными.

Проблемы:

  1. Неоправданные расходы. Эти затраты редко окупаются при продаже машины.
  2. Подозрение покупателей. Потенциальный покупатель может насторожиться из-за "слишком хорошего" состояния автомобиля, особенно если на нём отсутствуют следы естественного износа.
    Лучше провести обычную уборку салона и помыть машину, чтобы она выглядела аккуратно и презентабельно.

Составление "нечестного" объявления

Некоторые продавцы пытаются "приукрасить" свою машину в объявлении, публикуя фотографии, не соответствующие действительности, или скрывая информацию о происшествиях, таких как ДТП.

Проблемы:

Такие попытки обмануть покупателя редко приводят к успешной продаже. Недостоверная информация может вызвать недоверие у потенциальных покупателей и затруднить продажу.

Назначение встречи с покупателем в "неправильном" месте

Важно выбирать безопасное место для встречи с потенциальным покупателем. Не стоит назначать встречу в уединённом месте, так как это может привести к неприятным последствиям.

Проблемы:

Лучше всего встретиться в общественном месте, желательно с другом или родственником. Это поможет избежать возможных неприятных ситуаций, особенно если встреча происходит с незнакомым человеком.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Красота и стиль
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице Аудио 
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Популярное
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр

Используйте натуральные материалы: например, подоконник из мрамора или элементы из дерева, которые добавят изюминку.

5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития
Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития
Последние материалы
Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом
Пшеничная мука для дачи: как сделать почву плодородной
Важные советы для тех, кто продает свой автомобиль
Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?
Нашествие китайских авто: что будет с российским рынком машин в 2025 году?
Как правильно комбинировать кардио и силовые тренировки
Важный знак: кошка прижимает голову к твёрдой поверхности
Действительно ли криотерапия способствует сжиганию жира?
Скрытые жемчужины Греции — куда поехать в 2025 году
Звёздное шоу — наблюдаем за Венерой, Юпитером и Марсом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.