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Важность правильного прогрева двигателя зимой

1:31
Авто

В холодное время года многие водители начинают поездку с прогрева мотора. Это важная процедура, которая помогает силовому агрегату нормально функционировать. Однако в некоторых случаях автомобилисты совершают ошибку, прогревая двигатель слишком долго, что может вызвать ряд проблем.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Почему не стоит долго прогревать двигатель

Если процедура затягивается, могут возникнуть несколько негативных последствий:

  1. Повышенный расход топлива. Чем дольше работает двигатель на холостых оборотах, тем больше топлива он расходует.
  2. Проблемы с выхлопной системой и свечами зажигания. Длительный прогрев может привести к неэффективному сгоранию топлива, что нарушает работу этих компонентов.
  3. Потеря времени. Водители, которые долго прогревают двигатель, вынуждены выделять больше времени на утреннюю подготовку к поездке.

Сколько времени нужно прогревать двигатель

Для нормального прогрева достаточно всего нескольких минут.

  • В сильные морозы, когда температура ниже -10 градусов, стоит прогревать двигатель не более 5 минут.
  • Если температура варьируется от 0 до -10 градусов, достаточно 2 минут.
  • В тёплую зиму или при температуре выше 0 градусов можно ограничиться 60 секундами.

Эти короткие промежутки времени помогут сохранить топливо и предотвратить износ двигателя, обеспечив при этом правильную работу системы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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