7 признаков, что автомобиль скрывает серьёзные проблемы

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке автомобиля, особенно подержанного, важно быть особенно внимательным. Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами, стоит учитывать несколько ключевых признаков, которые могут свидетельствовать о том, что автомобиль был в серьёзных авариях или плохо обслуживался.

Фото: Wikipedia by Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Старый автомобиль

Двигатель

Перед покупкой обязательно проведите диагностику автомобиля в сервисе. Однако если двигатель выглядит слишком чистым, это может быть признаком того, что его специально вымыли, чтобы скрыть проблему с течью масла. Стёкла

Обратите внимание на маркировку стёкол — она должна содержать дату их изготовления. Если стекло заменено, это может говорить о том, что автомобиль был повреждён. Цвет

Если покраска кузова выглядит неравномерно, это может указывать на то, что автомобиль был перекрашен, возможно, после серьёзного ДТП. Комплектность

Недостающие молдинги, катафоты или заглушки также могут быть признаком того, что машина недавно прошла ремонт, в том числе скрытный. Салон

Небрежный или сильно изношенный салон может свидетельствовать о серьёзном ремонте, который не был должным образом выполнен. Также стоит обратить внимание на несоответствие комплектации — это может означать, что части автомобиля были заменены. Отсутствие документов

Если продавец скрывает или не предоставляет полные документы на автомобиль, это может означать, что с ними есть проблемы. В таких случаях стоит проявить особую осторожность. VIN

Обязательно сверяйте VIN-номер, выбитый на кузове автомобиля, с тем, что указан в документах. Это поможет избежать покупки украденного или перепроданного автомобиля с сомнительной историей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

