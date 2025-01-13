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За рулём ночью: как не попасть в опасную ситуацию

1:49
Авто

Автомобилистам нужно соблюдать осторожность всегда, но особенно в тёмное время суток. Когда наступает ночь, водитель сталкивается с дополнительными задачами, которые могут повлиять на безопасность поездки. Это касается как чистоты стёкол, так и настройки световых приборов.

ночь, шоссе, свет фар
Фото: Wikimedia Commons by photos8.com is licensed under Public domain
ночь, шоссе, свет фар

Чистота лобового стекла

Перед тем, как отправиться в путь в тёмное время суток, обязательно протрите лобовое стекло. Даже если оно кажется чистым, маленькие пятна могут быть незаметны при дневном свете, но ночью они становятся заметными и могут создавать блики от фар встречных машин.

Регулировка зеркала заднего вида

Не забудьте перевести зеркало заднего вида в ночной режим. Для этого достаточно потянуть рычажок, расположенный внизу. Это поможет избежать ослепления яркими фарами автомобилей, следующих за вами.

Переключение света фар

Дальний свет фар следует включать только на загородных трассах, где нет встречного транспорта. Как только вы заметите встречный автомобиль, переключитесь на ближний свет, чтобы не ослепить водителя. Тот же принцип действует при въезде в город.

Восприятие скорости и расстояний

В темноте водителям часто кажется, что машины двигаются медленнее, а расстояния до других автомобилей гораздо больше. Это явление, известное как оптическая иллюзия, может привести к неадекватной оценке ситуации на дороге. Помните об этом и будьте осторожны.

Следите за своим состоянием

Если вы чувствуете усталость или начинаете засыпать за рулём, лучше всего сделать перерыв и отдохнуть. Продолжать поездку в таком состоянии — опасно как для вас, так и для других участников движения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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