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Вещи в багажнике, которые стоит оставить дома

1:22
Авто

Наличие лишних вещей в багажнике — это не такая уж безобидная проблема, как может показаться на первый взгляд. Тяжёлые и ненужные предметы увеличивают нагрузку на автомобиль, что напрямую сказывается на расходе топлива. Казалось бы, 1-2% — не так уж и много. Но если учесть, что повышенный расход топлива сохраняется месяцами, а порой и годами, то затраты на топливо становятся значительными.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

Проверьте багажник своего автомобиля — возможно, там есть вещи, которые точно стоит извлечь, чтобы сэкономить на топливе.

Мангал

Если лето осталось далеко позади и вы не планируете отправляться на шашлыки в ближайшее время, мангал в багажнике — лишняя тяжесть для автомобиля. Он занимает место и повышает нагрузку на транспортное средство. Время извлечь его и освободить пространство.

Ящик с инструментами

Конечно, инструменты иногда могут понадобиться. Однако в багажнике не должно быть всего набора инструментов, который вы едва ли используете. Оставьте только самые необходимые предметы, а громоздкие ящики с инструментами — в гараже или квартире.

Подумайте о том, что действительно важно для вашего автомобиля и удалите лишнее. Это позволит снизить нагрузку и улучшить экономию топлива.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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