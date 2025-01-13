Простые способы избавиться от запотевания стёкол в машине

Осень и зима — это период, когда многие автомобилисты сталкиваются с неприятной проблемой — запотеванием стёкол в машине. Это происходит, когда из-за дождя или снега на одежде и обуви переносится лишняя влага, а резкий перепад температур между салоном автомобиля и наружным воздухом вызывает конденсацию. Стёкла становятся покрытыми испариной, и это создаёт неудобства в поездках.
Как справиться с этим? Конечно, лучше всего проветрить салон перед тем, как оставить машину на улице. Но что делать, если дождь или снег мешают? Есть несколько простых способов предотвратить запотевание стёкол, используя подручные средства.
Вот три проверенных варианта:
Используя эти простые методы, можно избежать неприятностей с запотеванием стёкол, особенно в холодное и сырое время года.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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