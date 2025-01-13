Простые способы избавиться от запотевания стёкол в машине

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Осень и зима — это период, когда многие автомобилисты сталкиваются с неприятной проблемой — запотеванием стёкол в машине. Это происходит, когда из-за дождя или снега на одежде и обуви переносится лишняя влага, а резкий перепад температур между салоном автомобиля и наружным воздухом вызывает конденсацию. Стёкла становятся покрытыми испариной, и это создаёт неудобства в поездках.

Фото: Freepik by Mateus Andre Запотевшее стекло

Как справиться с этим? Конечно, лучше всего проветрить салон перед тем, как оставить машину на улице. Но что делать, если дождь или снег мешают? Есть несколько простых способов предотвратить запотевание стёкол, используя подручные средства.

Вот три проверенных варианта:

Соль. Один из самых дешёвых и доступных способов — взять носок, заполнить его солью и положить на сиденье или коврик. Соль отлично поглощает влагу и помогает сохранить стёкла сухими. Силикагель. Эти маленькие гранулы часто встречаются в упаковках с обувью, и они тоже отлично поглощают влагу. Несколько таких пакетиков в салоне помогут предотвратить конденсацию. Наполнитель для кошачьего туалета. Этот метод тоже работает! Наполнитель из гранул поглощает лишнюю влагу, и с ним можно легко контролировать уровень влажности в салоне.

Используя эти простые методы, можно избежать неприятностей с запотеванием стёкол, особенно в холодное и сырое время года.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

