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Опасности для легковушек на трассе рядом с грузовиками

1:20
Авто

Водители, выезжающие на загородные трассы, часто сталкиваются с фурами, которые двигаются по правой полосе. Однако не всегда всё так просто, ведь иногда огромные грузовики могут выехать и на левую полосу, что создаёт дополнительные сложности для легковушек, которые движутся в том же направлении.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Когда вы едете за грузовиком или рядом с ним, важно помнить о "слепой зоне". Это пространство, которое не видит водитель фуры, особенно если легковой автомобиль находится справа от неё. Если фура решит перестроиться на правую полосу, не заметив машину в "слепой зоне", последствия могут быть печальными.

Что делать, чтобы избежать аварии? Главное — не держаться рядом с фурой, особенно если вы не обгоняете её. Это повышает риск попасть в невидимую зону и стать незаметным для водителя грузовика. Лучше всего постараться обогнать фуру, но делать это нужно как можно быстрее. Важно не забывать, что безопасность — всегда на первом месте, и если вы видите, что рядом с фурой слишком тесно, лучше отстать и не рисковать.

Так что, если хотите избежать неприятностей на дороге, запомните: держитесь на безопасной дистанции, избегайте "слепых зон" и всегда будьте готовы к быстрому маневрированию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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