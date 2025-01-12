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Как предотвратить обледенение стекла автомобиля зимой

1:09
Авто

Зимние утренние проблемы с автомобилем — частое явление для водителей, особенно для тех, кто оставляет машину на улице на всю ночь. Одной из таких неприятностей является образование льда на лобовом стекле, особенно при перепадах температур или ледяном дожде. В результате водителю приходится тратить много времени на очищение стекла от льда и снега. К счастью, существует простой способ предотвратить образование льда на стекле.

Облака в лобовом стекле автомобиля
Фото: flickr. com by wakanmuri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Облака в лобовом стекле автомобиля

Как предотвратить обледенение стекла

Для этого можно использовать раствор на основе девятипроцентного уксуса. Пропорции такие: три части уксуса на одну часть воды. Полученную смесь необходимо налить в пульверизатор.

Перед тем как оставить машину на ночь, достаточно распылить раствор на лобовое стекло. Это поможет предотвратить обледенение даже при неблагоприятных погодных условиях. Конечно, снег всё равно придётся очищать, но благодаря такой обработке, время, потраченное на уборку, значительно сократится, а силы будут сэкономлены.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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