Проблемы с запуском двигателя в холод: как правильно действовать

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

В холодные зимние утра водители могут столкнуться с проблемой, когда их автомобиль отказывается заводиться. Причиной этого может быть замёрзший двигатель или проблемы с аккумулятором. В такой ситуации важно не паниковать и действовать поэтапно, чтобы не повредить машину.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина заводит автомобиль

Что делать, если двигатель не заводится

Если в течение 20 секунд двигатель не заводится, не пытайтесь повернуть ключ в замке зажигания несколько раз подряд. Лучше вернуть ключ в исходное положение и дать стартеру и аккумулятору немного времени для "отдыха".

Рекомендованный план действий:

Дайте машине перерыв : Сделайте паузу хотя бы в одну минуту. Идеально, если вы подождёте две минуты, прежде чем попробовать снова завести двигатель. Это поможет избежать повреждения аккумулятора и стартера.

: Сделайте паузу хотя бы в одну минуту. Идеально, если вы подождёте две минуты, прежде чем попробовать снова завести двигатель. Это поможет избежать повреждения аккумулятора и стартера. Попробуйте снова: После паузы попытайтесь завести машину. Возможно, на этот раз двигатель запустится.

Если это не помогло

Если, несмотря на перерывы, двигатель всё ещё не заводится, вероятно, причина в низком заряде аккумулятора. Если стартер вращается медленно, это подтверждает проблему с аккумулятором.

Важные шаги в случае низкого заряда аккумулятора

Если перерывы не помогли, и проблема заключается в аккумуляторе, вам может понадобиться прикурить машину от другого автомобиля. Однако перед тем как начать этот процесс, ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила безопасности, чтобы избежать повреждения автомобиля или травм.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

