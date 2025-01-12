Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 6 шагов помогут вам избежать морщин на лице и шее
Обновлённая BMW 1 Series: премиум-хэтчбек для Индии
В Молдавии заявили о гумантираном кризисе во всем регионе
Гниение сливы: как спасти дерево от неминуемой гибели
Кальмар-вампир: загадка глубин океана
Переговоры по заложникам в Газе близки к успеху перед инаугурацией Трампа
В Германии выросло число банкротств за 2024 год
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества
Невозможно выбирать из худшего: можно ли в фастфуд-ресторанах найти что-то полезное

Проблемы с запуском двигателя в холод: как правильно действовать

1:37
Авто

В холодные зимние утра водители могут столкнуться с проблемой, когда их автомобиль отказывается заводиться. Причиной этого может быть замёрзший двигатель или проблемы с аккумулятором. В такой ситуации важно не паниковать и действовать поэтапно, чтобы не повредить машину.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Что делать, если двигатель не заводится

Если в течение 20 секунд двигатель не заводится, не пытайтесь повернуть ключ в замке зажигания несколько раз подряд. Лучше вернуть ключ в исходное положение и дать стартеру и аккумулятору немного времени для "отдыха".

Рекомендованный план действий:

  • Дайте машине перерыв: Сделайте паузу хотя бы в одну минуту. Идеально, если вы подождёте две минуты, прежде чем попробовать снова завести двигатель. Это поможет избежать повреждения аккумулятора и стартера.
  • Попробуйте снова: После паузы попытайтесь завести машину. Возможно, на этот раз двигатель запустится.

Если это не помогло

Если, несмотря на перерывы, двигатель всё ещё не заводится, вероятно, причина в низком заряде аккумулятора. Если стартер вращается медленно, это подтверждает проблему с аккумулятором.

Важные шаги в случае низкого заряда аккумулятора

Если перерывы не помогли, и проблема заключается в аккумуляторе, вам может понадобиться прикурить машину от другого автомобиля. Однако перед тем как начать этот процесс, ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила безопасности, чтобы избежать повреждения автомобиля или травм.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Этот кухонный лайфхак с зубной пастой вам точно пригодится
Недвижимость
Этот кухонный лайфхак с зубной пастой вам точно пригодится Аудио 
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Садоводство, цветоводство
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи Аудио 
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Наука и техника
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Кальмар-вампир: загадка глубин океана
Переговоры по заложникам в Газе близки к успеху перед инаугурацией Трампа
В Германии выросло число банкротств за 2024 год
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества
Невозможно выбирать из худшего: можно ли в фастфуд-ресторанах найти что-то полезное
Обновленная Формула — что ждет легендарные гонки в новом году
Майк Уолц подтвердил подготовку к встрече президента США с Путиным
Силовой вариант: в США заявили о готовности Трампа пойти на любые меры в отношении Гренландии
Городок Хадсон в США — место притяжения ценителей истории и искусства
В Херсонской области создали 420 рабочих мест благодаря инвестпроектам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.