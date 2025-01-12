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Идеальное средство от запотевших стёкол в автомобиле

1:13
Авто

Многие водители изобретательны в вопросах улучшения условий в своём автомобиле. Они используют самые разные предметы, от чайных пакетиков до старых носок, чтобы решить ежедневные проблемы. Вот, например, как картошка может помочь в салоне автомобиля.

Мужские руки на руле автомобиля
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужские руки на руле автомобиля

Как картофель может решить проблему запотевших стёкол

Если в автомобиле часто запотевают стёкла, сырой картофель может стать отличным решением. Его сок образует невидимую защитную плёнку на стекле, предотвращая образование конденсата.

Как это работает

Для этого необходимо разрезать картошку пополам и протереть срезом внутреннюю сторону стекла. После того как стекло высохнет, уберите остатки картофельного сока с помощью микрофибры. Эффект сохранится на долгое время, особенно полезно использовать этот метод осенью и зимой, когда в салоне автомобиля часто бывает высокая влажность и резкие перепады температуры.

Преимущества картофельного лайфхака

Такой способ поможет значительно снизить запотевание стёкол, обеспечив лучшую видимость и повышенную безопасность при вождении в холодную погоду.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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