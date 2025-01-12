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Ночные поездки и незаметные загрязнения: как это влияет на безопасность

1:05
Авто

Днём загрязнения на лобовом стекле автомобиля легко заметны, однако ночью ситуация кардинально меняется. В тёмное время суток водитель может не увидеть пятна и разводы, которые остаются на стекле, что может привести к опасным последствиям во время вождения.

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

Опасность невидимых загрязнений

Неочищенное стекло может стать причиной возникновения ярких бликов от фар встречных автомобилей. Эти блики создают ослепляющий эффект, и водитель на несколько секунд теряет способность адекватно оценивать обстановку на дороге. Такая ситуация крайне опасна и может привести к аварии.

Как избежать риска

Чтобы избежать подобных проблем, перед ночной поездкой необходимо тщательно протереть лобовое стекло. Даже если визуально оно выглядит чистым, лучше убедиться, что на нём нет скрытых загрязнений. Помимо стекла, не забудьте очистить и зеркала с помощью салфетки из микрофибры, чтобы обеспечить себе максимальную видимость и безопасность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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