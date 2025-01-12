Заливайте бак правильно: избегаем утечек и повреждений

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Заправка — обычное дело для большинства водителей, за исключением владельцев электромобилей. Однако многие автолюбители часто задаются вопросом, стоит ли заливать полный бак, и нужно ли это делать. На первый взгляд, кажется, что лучше сразу наполнить бак до максимума, чтобы не тратить время на повторные заправки. Но на самом деле это может не быть хорошей идеей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Вентиляционная система бензобака

В современных автомобилях устанавливается специальная вентиляционная система, которая предотвращает образование избыточного давления внутри бензобака. Если заполнять бак до самого верха, работа этой системы нарушается. В результате могут возникнуть проблемы с вентиляцией, что увеличивает риск утечек топлива.

В бензобаке есть два клапана: один из которых препятствует выливанию топлива в случае переворота автомобиля, а второй регулирует подачу воздуха для предотвращения падения давления. Если бак заполнен полностью, воздух не может поступать должным образом, что может привести к утечке топлива через дренажную систему.

Заправка в жаркую погоду

Также важно учитывать, что в жаркую погоду не следует полностью заправлять бак. Топливо имеет свойство расширяться при нагревании, и это может привести к утечкам через систему вентиляции. Поэтому разумнее не заполнять бак до самого верха, чтобы избежать возможных проблем с безопасностью и эффективностью работы системы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

