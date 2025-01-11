Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три лучших сорта свеклы для дачного сезона 2025 года
Эти обезьянки зовут своих сородичей по имени
Как поддерживать здоровье сердца при низком пульсе
Эксперты предупреждают: эти породы собак сложно содержать в доме
Борщ как искусство: секреты приготовления наваристого супа
Плавничок на крыше: как он помогает вашему автомобилю
Американские компании в России заплатили 1,2 млрд долларов налогов
Как быстро растопить лёд на даче: эффективные методы
Лучшие рецепты масок для лица с эффектом лифтинга

Внимание за рулём: как не стать жертвой отвлекающих факторов

1:41
Авто

За рулём важно не только соблюдать правила дорожного движения, но и избегать любых факторов, которые могут отвлекать водителя. Несмотря на осведомлённость об этом, многие автомобилисты по-прежнему не учитывают два особенно опасных аспекта: использование мобильного телефона и употребление пищи.

водитель с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
водитель с телефоном

Смартфон за рулём

Многие водители считают, что разговаривать по телефону во время поездки можно без последствий. Они уверены, что разговор не будет отвлекать их внимание от дороги. Но это далеко не так. Использование мобильного устройства за рулём значительно снижает реакцию даже у опытных водителей.

Кроме того, в большинстве стран использование смартфона во время движения является нарушением правил дорожного движения, что может привести к штрафам или даже авариям. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше всего отключить звук на смартфоне перед началом поездки и не допускать, чтобы гаджет отвлекал вас от дороги.

Употребление пищи за рулём

В условиях быстрого темпа жизни люди часто пытаются перекусить "на ходу", но это крайне опасно за рулём. Хотя многие думают, что еда не влияет на внимание, на самом деле это заблуждение. Перекусывая во время вождения, водитель становится менее внимательным, и его реакция замедляется. Это может привести к катастрофическим последствиям, так как внимание должно быть сосредоточено только на дороге.

Лучше всего избегать приёма пищи во время движения. Уделите время для перекуса перед поездкой или сделайте остановку, чтобы поесть в безопасной обстановке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Еда и рецепты
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Экономика и бизнес
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Зонд Parker записал голос Солнца
Зонд Parker записал голос Солнца
Последние материалы
Американские компании в России заплатили 1,2 млрд долларов налогов
Как быстро растопить лёд на даче: эффективные методы
Лучшие рецепты масок для лица с эффектом лифтинга
Экстремальный спорт при -49 градусах: в Якутии стартовал марафон
На экраны выходит фильм Четыре четверти о любви современных Ромео и Джульетты
Волшебное средство для долголетия. Как британке удалось дожить до 104 лет?
Компания Маска имплантировала третьему пациенту мозговой чип: что он даёт?
Аккумуляторы для ноутбуков могут стать неисчерпаемым источником электричества
Какие санкции против РФ Трамп снимет в первую очередь?
Не прозевай! В России 12 января можно увидеть самую яркую комету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.