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Как защитить стеклоочистители от примерзания

1:13
Авто

Зимой автомобилисты сталкиваются с множеством сложностей, и одна из них — примерзание стеклоочистителей к лобовому стеклу. Это случается, если машина остаётся на ночь под открытым небом. Попытка "оторвать" дворники утром может повредить их резиновый элемент.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Некоторые водители, чтобы избежать этой проблемы, поднимают стеклоочистители вечером. Но действительно ли это хорошее решение?

Почему не стоит оставлять дворники в поднятом положении

Поднятые стеклоочистители не примёрзнут к стеклу. Утром вы сможете быстро очистить лобовое стекло от снега и льда, а затем вернуть дворники на место.

Однако есть существенный минус. Долгое нахождение дворников в вертикальном положении приводит к растяжению пружины в их поводке. Со временем пружина теряет свою упругость, и стеклоочистители начинают хуже прилегать к стеклу, что снижает их эффективность при очистке поверхности.

Чтобы избежать таких проблем, не стоит часто оставлять дворники в поднятом положении. Этот метод может быть полезен в экстренных случаях, но не должен становиться постоянной привычкой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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